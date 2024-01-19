TurkNet abonelik ücretlerine zam yaptı

TurkNet, abonelik fiyatlarına zam yapılacağı belirtti. Kullanıcılara gönderilen ve TurkNet Forum’da paylaşılan bilgilendirmeye göre, TurkNet internet fiyatı 19 Ocak 2024 itibariyle 299 TL’den 399,90 TL’ye yükseldi. Zam oranı yaklaşık olarak yüzde 30 düzeyinde oldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tüm altyapılarda yeni abonelik ücreti 399,90 TL olarak güncellendi. 31 Ocak 2024’e kadar mevcut abonelerimize özel son 2023 fiyatlarımızla, 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile aylık ₺299,90 ’dan internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek 12 ay boyunca sabitleyebilirsiniz!”