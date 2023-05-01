Twitter'da içerikten para kazanma dönemi başlıyor

Sosyal medya uygulaması Twitter para kazanma özelliğini tüm dünyada erişime açıyor. Elon Musk, Twitter üzerinden para kazanma sistemini genişletiyor.

Yapılan açıklamaya göre Twitter kullanıcıları, abonelik üzerinden para kazanmaya başlayacak. Bu; fotoğraf, video veya tweet’lerin abonelere özel olarak paylaşılabileceği anlamına geliyor.

Twitter kullanıcıları, şirketin belirlediği fiyat aralıklarından birini seçerek hesaplara ücretli şekilde abone olabilecek.

Bir kullanıcıya abone olan kişiler ise oluşturucunun özel içeriğine erişim hakkı kazanacak. Bu içeriğin tweet, fotoğraf veya video olabileceğini belirtmek gerekiyor. Elon Musk, özelliğin artık tüm dünyada aktif edildiğini duyurdu.

Twitter, platformdaki ödemeler için Stripe ile iş birliği yaptı. 50 dolardan itibaren para kazanmaya başlayacak olan hesap sahipleri, 50 bin dolara kadar olan gelirlerde yüzde 97’ye varan ödemeler alacak. Ayrıca abonelik hizmetleri iade edilemeyecek ve aylık olarak otomatik yenilenecek.