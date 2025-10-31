Ünlü telefon markası Türkiye pazarına geri dönüyor

2015-2016 yıllarında Türkiye pazarından ayrılan Motorola’nın bu kararı, o dönemde teknoloji dünyasında büyük ses getirmişti. Yıllar sonra marka yeniden Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Motorola’nın Türkiye pazarına dönüş sürecinde ise İndeks Bilgisayar kilit rol üstlenecek.

Türkiye distribütörlüğü için görüşmeler başladı

Türkiye’nin önde gelen teknoloji dağıtım şirketlerinden biri olan İndeks Bilgisayar, Motorola markalı akıllı telefon ve aksesuarların Türkiye distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır.”