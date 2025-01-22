Ünlü YouTuber MrBeast'den TikTok’u satın alma hamlesi

TikTok'un ABD'deki operasyonlarının geleceği, belirsizliğini korurken dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, TikTok'u satın almak için resmi bir teklifte bulunduğunu duyurdu. Ünlü YouTuber MrBeast'in açıklaması, TikTok'un ABD'de yaşadığı sorunların hemen ardından geldi. Sosyal medya fenomeni, ByteDance'e TikTok'un satışını önererek, bazı milyarderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Hatırlanacağı üzere TikTok ABD’de Cumartesi günü kısa bir süreliğine karardı ancak Başkan Trump'ın Pazartesi günü herhangi bir olası yasağı 75 gün erteleyen bir idari kararnameyi imzalamasından kısa bir süre önce yeniden faaliyete geçti.

Teklif yapmak için resmen adım attı

MrBeast yüklediği videoda TikTok'a bir teklif yapmak için resmen adım attığını duyurdu. MrBeast'in tam olarak ne teklif ettiği, teklifi kamuoyuna açıklamadığı için belirsiz. MrBeast, kesin bir rakam vermek yerine, teklifini çılgın olarak nitelendirdi ve sonunda yeni CEO olabileceğini belirtti.

Bloomberg'de yer alan bir rapora göre İşveren.com'un CEO'su Jesse Tinsley ve İşveren.com, TikTok'u kurtarmak için YouTuber MrBeast ve diğer yatırımcılarla el ele verdi. İhalenin tutarını açıklamadılar. Grubun hukuk müşavirleri arasında Trump'ın seçtiği başsavcı Pam Bondi'nin kardeşi Brad Bondi de yer alıyor.TikTok'un sahibi ByteDance'in teklifi ciddi olarak değerlendirip değerlendirmediği belli değil.

Diğer yanda potansiyel alıcılar arasında Elon Musk, Amazon, Oracle ve milyarder yatırımcı ve girişimci Frank McCourt'un liderliğindeki bir sendika da yer alıyor.