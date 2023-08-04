WhatsApp’tan alternatif hesap doğrulama seçeneği

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, yeni bir güvenlik özelliği üzerinde çalışıyor. Söz konusu özellik, kişilerin hesaplarını e-posta adresi kullanarak korumayı kolaylaştıracak.

WhatsApp, hesabınızı koruma ve doğrulama işlemi için yakında e-posta adresinizi isteyecek. Ancak, bu özelliğin nasıl çalışacağına ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

Yeni özelliğin, WhatsApp’ı yeni bir cihaza yüklerken sunucu veya ağ sorunları nedeniyle doğrulama kodunun gelmediği durumlarda faydalı olabileceği tahmin ediliyor.

Yeni özelliğin henüz geliştirilme aşamasında olduğu ve sınırlı kullanıcıya açık olduğu bildirildi.