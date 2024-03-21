WhatsApp'tan yeni özellik: Süresi uzatılacak...

WhatsApp’ta şu anda 30 saniyeden uzun bir videoyu paylaşmak için birden fazla durum güncellemesi yayınlamak gerekiyor. Son değişiklikle birlikte videonun süresi bir dakika veya daha kısaysa kullanıcı, tek durum güncellemesiyle paylaşabilecek.

WABetaInfo’nun bildirdiğine göre, WhatsApp Android’in en son beta sürümü (sürüm 2.24.7.6), durumda 60 saniye uzunlukta videolar paylaşmanıza olanak tanıyor.

Bu özellik şu anda sınırlı sayıda kullanıcıya açık ve hem 30 saniyeden uzun video paylaşmak hem de bu videoları izlemek için uygulamanın en son sürümünün indirilmesi gerekiyor.