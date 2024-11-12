X, Grok'un ücretsiz sürümünü test ediyor

Sosyal medya platfomu X, yapay zeka sohbet robotu Grok'un ücretsiz sürümünü test ediyor. Yeni özellik, sınırlı bir sürüm olarak sunuluyor. Ücretsiz kullanıcılar, Grok-2 modelini kullanarak her iki saatte bir 10 sorgu gerçekleştirebilecekler. Ayrıca Grok-2 mini modeli ile ise her iki saatte 20 sorgu yapma hakkına sahip olacaklar. Ücretsiz kullanıcıların ayrıca günde üç görüntü analizi sorusu sorma imkanı bulunuyor.

Blomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre AI sohbet robotu Grok, xAI tarafından inşa edildi. Sohbet robotu şu ana kadar, premium ödeme yapan kullanıcılarıyla sınırladı. Ancak platform, görünüşe göre chatbot'u ücretsiz kullanıcılara açmaya hazırlanıyor.

İlk olarak Yeni Zelanda'da da ücretsiz olarak kullanıma açıldı

Grok’a ücretsiz erişim ilk olarak Yeni Zelanda'daki kullanıcılar için açıldı. Grok'u ücretsiz kullanabilmeniz için hesabınızın en az yedi günlük olması ve ona bağlı bir telefon numarasının olması gerekir.

xAI, Grok'u ücretsiz kullanıcılara açarak muhtemelen ürünleri için daha önemli bir kullanıcı tabanı ve daha hızlı geri bildirim döngüsü arıyor; böylece ChatGPT, Claude ve Gemini gibi piyasadaki diğer modellerle daha iyi rekabet edebilecek. Geçtiğimiz ay The Wall Street Journal, xAI'nin 40 milyar dolarlık bir değerlemeyle birkaç milyar dolar toplamak için görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.