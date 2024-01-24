X (Twitter) yeni özelliğini duyurdu: Şifresiz giriş yapılabilecek

X Premium’a abone olmayan kullanıcılar için SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin kaldırılmasının ardından yeni giriş seçeneği duyuruldu. X artık iPhone ve iPad’lerde şifresiz girişi destekliyor ve bu güvenlik özelliğine ücretsiz kullanıcılar da erişebiliyor.

2FA, hesabın korunmasına yardımcı oluyor ve şifreye ihtiyaç duymadan giriş yapılmasına olanak tanıyor.

Donanımhaber'de aktarılana göre kullanıcılar, X hesapları için bir geçiş anahtarı oluşturduğunda hesaplarına giriş sırasında parola ekranını geçip cihazlarının güvenlik seçeneğiyle (Face ID, Touch ID veya parola) hızlıca giriş yapabiliyor. Geçiş anahtarları ilk olarak iOS platformunda sunuldu ve yalnızca Amerika’daki kullanıcılara açık.

X geçiş anahtarı ile şifresiz giriş, yalnızca mevcut hesaplarda kullanılabilecek. Yeni hesaplarda bu özellik etkinleştirilemeyecek.

Geçiş anahtarı nasıl aktifleştirilir?

Geçiş anahtarını açmak için, telefondan X uygulamasını açıp Hesabın - Ayarlar ve Gizlilik - Güvenlik - Hesap Erişimi - Güvenlik adımını izlemek ve sonrasında Ek parola koruması altında Passkey’e dokunmak gerekiyor. Passkey (Geçiş anahtarı) ekle seçilerek ekrandaki yönergeler izleniyor.