X/Twitter aboneliklerine zam: Fiyatlar dört kat artırıldı

Sosyal medya platformu X, önceden PC için 150 TL olan aylık premium ücretini 300 TL'ye iOS ve Android cihazlar için ise 200 TL olan aylık ücreti 699,99 TL'ye yükseltti.

Böylelikle mobil cihazlardan gerçekleştirilen aboneliklere yaklaşık 4 katı zam geldi.

iOS ve Android cihazlardaki fiyatların daha yüksek olma sebebi ise AppStore ve Google Play Store'un bu ödemelerden komisyon alması.

Yapay zeka robotu duyuruldu

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapay zeka sohbet robotu "Grok"u duyurmuştu.

Premium'a özel olacağı belirtilen yapay zekanın X'ten gelen bilgilere gerçek zamanlı erişime sahip olacağını ve yanıtlarına mizah katacağını söyledi.

Premium aboneliği bulunan kullanıcıların yararlanabildiği öne çıkan bazı özellikler ise şöyle;

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