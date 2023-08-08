YouTube, abonelere özel video kalitesini kullanıma sundu

YouTube, 1080p Premium kalite seçeneğini ilk olarak Nisan ayında iOS cihaz kullanıcılarına açtı. Testlerin ardından daha yüksek kaliteli 1080p seçeneği, masaüstünde kullanıma sunuldu.

YouTube’u ücretsiz olarak kullananlar, video kalitesi seçenekleri arasında 1080p kalitenin yanı sıra 1080p Premium’u da görüyor. Ancak, 1080p Premium’a tıklandığında YouTube, abone olunması gerektiği uyarısında bulunuyor. 1080p Premium, gelişmiş bit hızı sunuyor.

YouTube, daha yüksek kaliteli 1080p seçeneğini web tarayıcıların yanı sıra Google’ın Android tabanlı olmayan Chromecast cihazları, oyun konsollarında da aktifleştireceğini açıkladı.