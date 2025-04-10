Lükste dev anlaşma: Versace’nin yeni sahibi belli oldu

Prada, Versace'yi moda holdingi Capri Holdings'ten 1.38 milyar dolara satın alacağını açıklayarak piyasadaki çalkantılar nedeniyle çökme riski taşıyan bir anlaşmayı kurtardı.

40 yıldan uzun bir süre önce kurulmuş bir İtalyan moda evi Versace'nin sahibi Capri, geçtiğimiz ay Dario Vitale'yi Donatella Versace'nin yerine Versace markasının kreatif şefi olarak atadı.

Lüks markaları arasında Michael Kors ve Jimmy Choo da bulunan Capri, küresel bir lüks moda grubu oluşturma planının bir parçası olarak 2018 yılında Versace için 2,1 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

Capri, 2023 yılında kendisini Coach'un sahibi Tapestry'ye 8,5 milyar dolara satmayı kabul etmişti. Ancak bu anlaşma, Federal Ticaret Komisyonu'nun birleşmenin uygun fiyatlı lüks çanta pazarındaki rekabete zarar vereceğini söylemesinin ardından ertesi yıl sona erdi.

Tapestry ile yapılan anlaşmanın feshedilmesi ve Versace'nin kötü performansı, Capri üzerinde zor durumdaki şirketi satması için baskı yaratmıştı.

Capri Holdings, Versace markasını 2018 yılında 1,83 milyar euroya satın almıştı.

Miuccia Prada, geçen aylarda yaptığı açıklamada, birçok moda şirketinin Versace'yi satın almak için devrede olduğunu açıklamıştı.

Hisseler yükselmişti

Corriere della Sera gazetesi, olası bir anlaşmanın 10 Nisan Perşembe günü açıklanabileceğini ve zarar eden Versace'nin fiyatının ilk haberlere göre üçte bir oranında azalarak 1 milyar Euro (1,1 milyar dolar) seviyesine inebileceğini yazmıştı.

Wall Street Journal, dünkü haberinde, Prada’nın Versace’yi Capri’den satın almak için ön anlaşmaya vardığını, Versace ailesinin nihai onayının beklendiğini açıklamıştı. Piyasalarda oynaklığın yüksek olduğu son dönemde lüks perakende sektörü de baskılanırken, anlaşmanın bitmesine yüzde 50 ihtimal veriliyordu.

Capri Holdings hisseleri, Prada’nın Versace’yi satın almak için geçici bir anlaşmaya yaklaştığı haberleriyle dün yüzde 5 seviyesinde yükselirken, lüks markalar son yıllarda hem enflasyon hem de gümrük tarifeleri nedeniyle zor dönemlerden geçiyor.