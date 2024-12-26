Maritaş, rejeneratif pamuk ile ithal bağımlılığını düşürdü

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Sürdürülebilir üretim hedefiyle ve üniversite sanayi işbirliği kapsamında rejeneratif pamuk üretimi gerçekleştiren Maritaş Denim, ikinci hasadını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen proje ile üretilen pamuğun lif uzunluğu ve renk kalitesi artarken, firmanın ithal pamuğa olan bağımlılığı da azaltıldı.

Kahramanmaraş’ta iplikten dokuma ya tam entegre üretim tesislerinde 24 milyon metre kumaş kapasitesiyle toplamda 340 şirkete kumaş üreten, ulusal ve global denim markalarının en önemli çözüm ortaklarından biri olan Maritaş Denim, 2023 yılında Harran Ovası’nda 500 dönüm arazi üzerinde başlattığı rejeneratif pamuk projesinin ikinci hasadını da gerçekleştirdi. Türkiye’nin TÜBİTAK destekli, üniversite ve sanayi iş birliği içerisinde yürütülen ilk rejeneratif pamuk projesi olan çalışmada pamuk ekimi öncesinde mercimek ekimi yaparak toprağa doğal yollardan azot kazandırılmıştı. Mercimek bitkisinin köklerinde biriktirdiği azot, pamuk üretiminde kimyasal gübre kullanımını ciddi oranda azaltılırken, hem çevreye verilen zararı minimize edildi hem de maliyet avantajı sağlandı. Bunun yanında, toprak işleme süreçleri en aza indirgenerek toprak yapısının bozulması engellendi. Bu sayede toprağın biyolojik çeşitliliğini zenginleştirilirken, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve karbon emisyonları azaltıldı. İkinci hasat etkinliği ile Harran Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde sürdürülebilir üretimin yaygınlaştırılması ve yerel çiftçilerin desteklenmesi amaçlandı. Proje ile aynı zamanda kumaşın üretimi ve nihai moda tüketimi üzerinde de köklü değişimler hedef olarak belirlendi. Proje ayrıca Organic Cotton Accelerator (OCA) tarafından desteklenen ilk rejeneratif pamuk projesi olarak öne çıkıyor.

Ülkenin tarımsal potansiyeline katkı sağlıyoruz

Maritaş Denim Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kesim, rejeneratif pamuk hikayelerinin Amerika’dan aldıkları sipariş ile başladığını söyledi. İlk olarak rejeneratif pamukları Brezilya’dan temin ettiklerini ancak bu aşamada ciddi bir nakliye maliyeti ve karbon emisyonları ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Fatih Kesim, sürdürülebilir üretim yapabilmek için Harran’da rejeneratif pamuk üretimi yapmaya karar verdiklerini söyledi. Ke im, “ABD’den aldığımız bir sipariş üzerine Brezilya’daki pamuk üreticileriyle çalışmak zorunda kaldık. Hammaddeyi sağlamak için yüksek lojistik maliyetlere ve termin sürelerine dolayısıyla ortaya çıkan tonlarca karbon emisyonuna neden olan bir tedarik hattına sahiptik. Sürdürülebilir üretimin önündeki bu engelleri kaldırmak için Harran Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi’ndeki danışman akademisyenlerimizle rejeneratif pamuk projemizi hazırlayarak TÜBİTAK’a sunduk. Geldiğimiz noktada 2’nci kez yüzde 100 yerli rejeneratif pamuğumuzu hasat etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sayede de karbon emisyonlarının ürüne en çok etki eden lojistik aşamaları da yok etmiş olduk. Rejeneratif iplik ve kumaş siparişlerimiz için artık 10 binlerce mil öteden rejeneratif pamuk getirtmiyoruz. Harran Ovası’ndan yüksek kalitede rejeneratif pamuk tedarik ederek hem ülkemizin tarımsal üretim potansiyeline katkı sağlıyoruz hem de ithal hammaddelerin lojistiğinde ortaya çıkan yüksek karbon salınımının önüne geçiyoruz” dedi