ATO Başkanı Baran: 100 milyar dolar turizm hedefi için çalışıyoruz

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

ATO 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB Berlin’de 50 m2’lik bir stand açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da ziyaret ettiği ATO standında, Ankara’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Gordion Antik Kenti görselleri yanı sıra sanatçı Veysel Çeliktepe kum sanatı performansı sergilendi. Fuarda, Ankara’nın turizm potansiyeli yanı sıra Health Ankara markası altında sağlık turizmi potansiyeli de ziyaretçilere tanıtıldı.

"Ankara’nın turizm potansiyelini dünya vitrinine çıkardık"

ITB Berlin’in tanıtım açısından güçlü bir mecra olduğunu ifade eden Gürsel Baran, fuarda Başkent Ankara’nın turizm potansiyelini dünya vitrinine çıkardıklarını söyledi.

Turizmin net döviz girişiyle ülke ekonomisine sağladığı yanı sıra onlarca sektörü de geliştirip büyüttüğünü dile getiren Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak, Başkentimizin tarihi, kültürel değerleri ile termal ve sağlık turizminden, kongre turizmine, alışveriş turizminden, gastronomi turizmine sahip olduğu potansiyeli tanıtım seferberliği içindeyiz” dedi.