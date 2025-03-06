  1. Ekonomim
  2. Turizm
  3. ATO Başkanı Baran: 100 milyar dolar turizm hedefi için çalışıyoruz
Takip Et

ATO Başkanı Baran: 100 milyar dolar turizm hedefi için çalışıyoruz

Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı’na (ITB Berlin) katılan Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin 2028 yılı için belirlediği 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Hüseyin Gökçe
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ATO Başkanı Baran: 100 milyar dolar turizm hedefi için çalışıyoruz
Takip Et

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

ATO 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB Berlin’de 50 m2’lik bir stand açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da ziyaret ettiği ATO standında, Ankara’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Gordion Antik Kenti görselleri yanı sıra sanatçı Veysel Çeliktepe kum sanatı performansı sergilendi. Fuarda, Ankara’nın turizm potansiyeli yanı sıra Health Ankara markası altında sağlık turizmi potansiyeli de ziyaretçilere tanıtıldı.

"Ankara’nın turizm potansiyelini dünya vitrinine çıkardık"

ITB Berlin’in tanıtım açısından güçlü bir mecra olduğunu ifade eden Gürsel Baran, fuarda Başkent Ankara’nın turizm potansiyelini dünya vitrinine çıkardıklarını söyledi.

Turizmin net döviz girişiyle ülke ekonomisine sağladığı yanı sıra onlarca sektörü de geliştirip büyüttüğünü dile getiren Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak, Başkentimizin tarihi, kültürel değerleri ile termal ve sağlık turizminden, kongre turizmine, alışveriş turizminden, gastronomi turizmine sahip olduğu potansiyeli tanıtım seferberliği içindeyiz” dedi.

Alzheimer’a karşı umut: Kadınlardaki ‘mucize gen’ hafızayı güçlendiriyorAlzheimer’a karşı umut: Kadınlardaki ‘mucize gen’ hafızayı güçlendiriyorYaşam

 

TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...Ekonomi

 

Turizm
Alman turistlerin 2025 yaz tatili için ilk tercihi Türkiye oldu
Alman turistlerin 2025 yaz tatili için ilk tercihi Türkiye oldu
Gölyazı’daki Apollonia Antik Kenti ziyarete açılıyor
Gölyazı’daki Apollonia Antik Kenti ziyarete açılıyor
TÜROB/Müberra Eresin: İstanbul otellerinde doluluk oranı yüzde 58
İstanbul otellerinde doluluk oranı yüzde 58
Binlerce yıllık tarihi rota turizme kazandırılıyor
Binlerce yıllık tarihi rota turizme kazandırılıyor
ETİK Başkanı Mehmet İşler: “İzmir turizmi büyüyüp serpilmesi gerekirken kırıldı”
ETİK Başkanı Mehmet İşler: “İzmir turizmi büyüyüp serpilmesi gerekirken kırıldı”
Erciyes'in zirvesinde ikinci kez dünya şampiyonası heyecanı
Erciyes'in zirvesinde ikinci kez dünya şampiyonası heyecanı