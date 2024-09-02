Çekya'dan aşırı turizme karşı hamle: Airbnb kısıtlamaları getiriyor

Çekya da İngiltere, İrlanda, Hollanda ve Fransa gibi aşırı turizmin olumsuz sonuçlarıyla mücadele ediyor. Bu nedenle Çek hükümetinin önerdiği yeni düzenlemelerle Prag gibi popüler şehirlerde kısa süreli kiralamaların sınırlandırılması planlanıyor.

Bu adımın, emlak fiyatlarını düşürmesi ve yerel halkın turist baskısından korunmasını sağlaması bekleniyor.

Airbnb kısıtlamaları

Çek hükümeti tarafından bu ay onaylanan yasa tasarısı, belediyelere ve şehirlere Airbnb tarzı konaklamaları sınırlama yetkisi veriyor.

Bu yasa, bir mülkün yılda kiralanabileceği gün sayısının sınırlandırılmasını ve misafir başına gereken minimum alan miktarının belirlenmesini içeriyor.

Ayrıca, misafirhaneler, Airbnb ve diğer tatil amaçlı kiralamalara daha sıkı düzenlemeler ve yerel vergiler getirerek, bu tür konaklamaların yükümlülüklerini geleneksel otellerle aynı seviyeye çekmeyi amaçlıyor.

Mülk sahipleri, konaklama ve misafir bilgilerini "eTurista" adı verilen yeni bir platform aracılığıyla kaydetmek zorunda kalacak ve tesislere, konaklama listelerinde belirtilmesi gereken bir kayıt numarası verilecek.

Onaylanması halinde, bu sistemin gri alanda faaliyet gösteren kısa süreli kiralamaların denetimini artırması bekleniyor.

Yetkililer, çevrimiçi platformlarda yapılan konaklamaların yüzde 40 ila yüzde 70'inin bildirilmediğini ve bunun yıllık yaklaşık 32 milyon euro vergi kaybına neden olabileceğini tahmin ediyor.

Yeni kuralların Temmuz 2025'te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Başka ne gibi önlemler alındı?

Yeni kurallar, kiralık konaklama yerlerini takip etmenin yanı sıra, şehir merkezlerindeki turist apartmanlarının sayısını sınırlayarak gürültü rahatsızlığını azaltmayı hedefliyor.

Özellikle başkent Prag’da, gürültücü turistler nedeniyle yerel halk başkentin tarihi kısmından uzaklaşıyor.

Öte yandan bu, Çekya'da gürültüye karşı yürürlüğe giren ilk düzenleme değil. Yılın başlarında, Prag'ın popüler gece hayatı bölgesinde, sarhoş olmayı teşvik ettiği düşünülen bekarlığa veda partilerinin ve kişilerin giydiği tuhaf kostümlerin yasaklanması önerilmişti.

Bazı belediye meclis üyeleri, bunun "sosyal olarak kabul edilemez" olduğunu belirterek, kıyafetlerin özellikle organize bar gezintilerinde gece gürültüsüne ve huzursuzluğa katkıda bulunduğunu savundu.

Geçtiğimiz yıl, şehir merkezindeki işyerlerinin açılış saatlerinin sınırlandırılması için yapılan başvuru reddedilmişti. Ancak temmuz ayında, tarihi bölgedeki yerlerin bir kısmına geceleri araç girişinin yasaklanması kabul edildi ve bu yasak, araçların akşam 10:00 ile sabah 06:00 arasında tarihi bölgeye girmesini engelliyor.