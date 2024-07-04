Rus turistler Samsun'a akın etti

Astoria Grande kruvaziyeri 995 turist, 435 personeli ile Rusya’nın Sochi Limanı’ndan ayrılarak önce İstanbul, sonrasında Amasra ve bugün de sabah saatlerinde Samsun Limanına geldi.

Kruvaziyer Samsun'dan Trabzon'a geçecek

Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehirde gezerek Bandırma Vapur Müze, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Atakum, AVM’ler ve Vezirköprü ilçesini gezecekler. Limandan karayolu ile Amasya’ya gidecek turistler ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi’ni ziyaret edecek. Astoria Grande kruvaziyeri saat 21.00’de Samsun’dan demir alarak Trabzon’a gidecek.