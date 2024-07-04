  1. Ekonomim
  2. Turizm
  3. Rus turistler Samsun'a akın etti
Takip Et

Rus turistler Samsun'a akın etti

Bine yakın Rus turistin bulunduğu dev turist gemisi Samsun'a demir attı. 995’i Rus turist olmak üzere toplam 1430 kişiye Samsun Limanı’na demirleyen kruvaziyer gemideki yolcular gün boyu Samsun’u keşfedecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rus turistler Samsun'a akın etti
Takip Et

Astoria Grande kruvaziyeri 995 turist, 435 personeli ile Rusya’nın Sochi Limanı’ndan ayrılarak önce İstanbul, sonrasında Amasra ve bugün de sabah saatlerinde Samsun Limanına geldi.

Kruvaziyer Samsun'dan Trabzon'a geçecek

Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehirde gezerek Bandırma Vapur Müze, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Atakum, AVM’ler ve Vezirköprü ilçesini gezecekler. Limandan karayolu ile Amasya’ya gidecek turistler ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi’ni ziyaret edecek. Astoria Grande kruvaziyeri saat 21.00’de Samsun’dan demir alarak Trabzon’a gidecek.

Balıkesir'deki orman yangını devam ediyor! Havadan müdahale yeniden başladıBalıkesir'deki orman yangını devam ediyor! Havadan müdahale yeniden başladıGündem

 

İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındıİzmir'de FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındıGündem

 