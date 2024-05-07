Turizm sektörü, yeni sezona iyi başlangıç yaptı

Selenay YAĞCI

Geçen yıl depremin etkisiyle zayıf açılan turizm sezonu, bu yıla hızlı başladı.

Ramazan Bayramı, Nevruz ve Paskalya ile hareketlenen turizm sektörü, Hollanda’nın Kral Günü, Rusya’nın Zafer Günü, Almanya’nın Pfingsten Bayramı ve ardından Kurban Bayramı ile yaz sezonuna dört bayramla girecek. Doluluk oranlarının yüzde 60-70 bandında olduğu ifade eden turizmciler, 2024 sezonunun çok iyi başladığını dile getirdi.

Turist sayısında geçen yıla göre yüzde 20’lik artış yaşanan turizmde, sezonun rezervasyonları da erken başladı. SunExpress CEO’su Max Kownatzki, önümüzdeki yaz dönemi için rezervasyonların geçen yıla kıyasla yüzde 23 daha yüksek olduğunu kaydederken, Pegas Touristik ise geçen yaza göre şimdiden 2,5 kat daha fazla tur rezervasyonu yapıldığını açıkladı.

“Antalya 17 milyon turisti geçecek”

Bu yıl sezonun erken açıldığını ve turist sayısında şu an geçen yıla göre yüzde 20’lik artış olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bunun da en iyi başlangıç olduğunu kaydetti. Nisan ayının bu şekilde iyi geçmesinin çok olumlu olduğunu ifade eden Kavaloğlu, “Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya bizim en etkili pazarlarımız. Nisan sonunda Hollanda’nın bir tatil periyodu var. Sonra mayısın başında Rusya tatili var. Üçüncü haftasından itibaren Almanya’nın tatili var. Sonra da haziran itibarıyla Kurban Bayramı tatili ile yaz başlıyor. Dolayısıyla şu anki beklentilerimiz tamamen olumlu. Antalya bu yıl 17 milyon kişiyi geçerek üzerine düşeni fazlasıyla yapacak” diye konuştu.

Mayıs ayıyla birlikte gerçek sezon başlayacak

Ege Turistik işletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Süzer, 2023’ü rekorla kapatan sektörün 2024 hedefl erini daha da büyüttüğünü kaydetti. “Nevruzda İran’dan, Paskalya'da Batı Avrupa, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika yine birkaç Baltık ülkesinden ciddi misafir ağırladık” diyen Süzer, Mayıs ayıyla birlikte gerçek anlamıyla yüksek sezona giriş yapacaklarını belirtti.

Avrupa’dan halen çok ciddi rezervasyon aldıklarını anlatan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, “Rus bayramıyla beraber otel dolulukları yüzde 80-85’lere çıkar diye düşünüyorum. Geçen yıl 21 Nisan itibarıyla bu yılı karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 16 artış söz konusu” dedi.

Doluluk oranlarının yüzde 60- 70 bandında olduğu ifade eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, “Erken rezervasyon hızlı başlamıştı. Mart başında Birleşik Krallık’tan uçaklar inmeye başladı. Özellikle İngiliz pazarı ciddi anlamda bir yoğunluk yaşatacak. Şu anda Marmaris’te sezon başladı. Bu ay itibarıyla artarak devam edecek” diye konuştu.

“Özlem duyduğumuz tablo ile başlıyoruz”

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli şu bilgileri paylaştı: “Bölgemizin 2024 sezon satışları ve planlanan uçak koltuk sayıları, yüzde 10 büyüme ile 2024’te 1,9 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı işaret ediyor. Erken rezervasyon döneminde aldığımız rezervasyon sayıları bir önceki yılın önemli oranda üzerinde. Bizim için diğer bir olumlu gelişme ise sezonun 15 gün öne çekilerek 15 Mart’ta ilk uçakların inmesi. Mart koltuk sayıları sayesinde uçaklar yüzde 95 ve üzeri dolu indi. Nevruz ve Paskalya’nın da peş peşe gelmesi doluluklarımıza olumlu yansıdı.”