Türk armatörlere Uzak Doğu tersaneleri ve finansman olanakları anlatıldı

Mustafa TÜYSÜZ /EKONOMİ

Hilton Kozyatağı’nda düzenlenen “Ship Finance & New Building – Gemi Finansmanı ve Yeni İnşa” başlıklı seminerde, 5 bin GT ve üzerindeki ticari gemilerden römorkörlere kadar geniş bir yelpazede finansman modelleri ele alındı.

Toplantıda uzmanlar, 15–30 milyon dolar bandındaki projelere yönelik uzun vadeli kredi seçenekleri, rekabetçi faiz yapıları ve proje bazlı değerlendirme yöntemlerini armatörlerle paylaştı.

Golden Phoenix kurucusu Gorizontov Dimitry, Çin tersanelerinin maliyet avantajına dikkat çekerek, “Türk armatörlerin filo yenileme ve yatırım süreçlerine yönelik bir program geliştirdik. Çin tersanelerinde yeni inşa projeleri için yüzde 30–50 oranında fiyat avantajı yakalamak mümkün” dedi.

Golden Phoenix temsilcilerinden Alex Timofeev ise römorkör örneği üzerinden maliyet farkını anlattı: “Çin’de 7,5 milyon dolara inşa edilen bir römorkörün Türkiye’de yaklaşık 10 milyon dolara çıkabileceğini görüyoruz. Bu fark, Türk armatörlerin Uzak Doğu’daki seçeneklere ilgisini artıracaktır.”

Seminerin moderatörlüğünü üstlenen Sena Apak Heuvels’in ardından konuşan Kuzey Sigorta Brokerliği kurucusu Emin Yaşacan, Türkiye’nin deniz ticaretindeki potansiyeline vurgu yaptı. Yaşacan, “Deniz yolunun küresel ticaretteki ağırlığı uzun süre varlığını koruyacak. Bu doğrultuda Türk armatörlere yeni iş modelleri ve farklı finansman pencereleri sunmayı hedefliyoruz” dedi.