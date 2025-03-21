Türkiye yatak endüstrisi, 3 milyar dolarlık ihracat hedefine kilitlendi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Dünya genelinde yatak üreticilerine ham madde ve teknoloji sağlayan Türkiye yatak endüstrisi, ihracat ağını genişletiyor. Sektör, 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda önemli mesafe kat ettiğini vurgulayarak, “Yatak sektörünün tedarik ibresini Türkiye’ye yönelttik. Bundan sonra başka bir alternatif yok” dedi. Osman Güler, derneğin 2021 yılında sektördeki firmaların ihracatını artırmak, yan sanayi alanında rekabet gücünü yükseltmek ve Türkiye’yi küresel yatak endüstrisinin merkezi haline getirmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

O günden bu yana sektörün büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Güler, “Kuruluşumuzun ilk yılında, sektörün hacmi 1,5 milyar dolardı ve yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyordu. Bugün geldiğimiz noktada sektörün toplam hacmi 3 milyar doları aşarken, istihdam 30 bin kişiye ulaştı” dedi. Türkiye’nin yatak yan sanayi sektöründe 2021 yılında dünya sıralamasında 5 veya 6’ncı sırada yer aldığını, ancak son yıllardaki atılımlar sayesinde ikinci sıraya kadar yükseldiğini belirten Güler, “Dünya yatak endüstrisinde 40 milyar dolarlık bir üretim hacmi var ve Çin bu pastanın dörtte birini elinde tutuyor. Ancak biz bu sıralamayla yetinmiyoruz, Türkiye olarak pazardaki payımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

IBIA Expo Fuarı ile yeni pazarlar

Sektörün büyümesine katkı sağlayan en önemli etkinliklerden biri olan IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı da uluslararası alanda büyük ilgi görüyor. Geçen yıl 3’üncüsü düzenlenen IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’nda yaklaşık 6 bin 400 yabancı profesyonel alıcıyı ağırladıklarını hatırlatan Güler, fuarın katkılarıyla yıllık ihracatı 3 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek bu yıl 24-27 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 4. IBIA EXPO’ya sektörle alakalı herkesi davet etti. Fuarda yapılan anlaşmaların sektöre önemli katkılar sağladığını belirten Güler, “Katılımcılarımızdan biri, ilk kez bir fuarda doğrudan satış yaptığını söyledi. Bir başka firma ise tek seferde üç konteyner sipariş aldığını belirtti. Bu, bizim için büyük bir başarıdır” dedi.

Sektördeki büyüme trendinin devam edeceğini vurgulayan Osman Güler, Türkiye’yi ve özellikle İstanbul’u yatak endüstrisi alanında küresel bir ticaret merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Güler, “Biz sadece üretim yapan bir ülke olmak istemiyoruz, Türkiye’yi bu sektörün kalbi haline getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda, fuarlar, iş birlikleri ve yeni ihracat pazarları üzerine yoğunlaşıyoruz. Ekonomik zorluklara rağmen, güçlü üretim altyapımız ve uluslararası bağlantılarımız sayesinde pazar payımızı artıracağız” dedi.