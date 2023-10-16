Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, okurlarıyla buluşmak için gün sayıyor

Türkiye’nin en köklü kitap ve edebiyat buluşması olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından 1982’den bu yana 40 yıldır düzenleniyor. Fuar, bu seneye dek 15 bin yayınevi ve sivil toplum kuruluşunu 12 milyondan fazla okur ile bir araya getirdi. Yüzlerce yayınevinin ve binlerce yazarın okurlarla buluştuğu fuarın bu seneki ana teması, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olması sebebiyle “Yaşasın Cumhuriyet” olarak belirlendi. 1987 yılında Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ilk onur yazarı seçilerek başlanan ve her yıl değerli edebiyat insanlarının onurlandırdığı fuarın bu seneki Onur Yazarı ise TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu tarafından, Türkiye'de iletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden, yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci gibi birçok unvana sahip Prof. Dr. Nermin Abadan Unat olarak belirlendi.

400’den fazla kültür etkinliği düzenlenecek

Yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10 salon ve toplam 40 bin metrekarelik alanda kurulacak. Fuara yurt içi ve yurt dışından 998 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak, 400’den fazla kültür etkinliği ve 2000’den fazla yazar imza günü düzenleyecek. Fuara 500 binin üzerinde ziyaretçinin yoğun ilgisi bekleniyor.

İllüstratörler Yayıncılar ile Buluşuyor

1 Kasım Çarşamba Günü ‘İllüstratör ve Yayıncı Buluşması’ gerçekleştirilecek olup, buluşma tüm çocuk ve gençlik yayıncıları ile illüstratörlerin katılımına açık olacaktır. Etkinlik kapsamında, yayınevi yetkilileri ile illüstratörlerin bir araya geleceği ikili görüşmelerde illüstratörler portfolyolarını doğrudan yayıncılara sunabilecek, işlerini tanıtma fırsatı yakalayabilecekler.

Yurt dışından yayınevleri katılıyor

Fuar kapsamında, 28-31 Ekim tarihleri arasında açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Kuzey Makedonya, Almanya, Çin, Romanya ve İran’dan yayınevleri yer alacaklar. Bu yayınevleri uluslararası salonda yer alacak olan söyleşi alanında düzenleyecekleri söyleşiler ile ilgili ülkelerdeki yayıncılık pazarının durumu hakkında bilgiler paylaşacaklar.

Odak pazar ülkesi Hindistan oldu

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, edebiyat dünyamızda uluslararası buluşma olanakları yaratan İstanbul Kitap Fuarı’nda 2023 için “Hindistan”ın odak pazar ülkesi olarak belirlendiğini söyledi. Hindistan’dan gelecek olan yayınevlerini Fuarda ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Ersözlü, “Buna ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen ve kısa adı ‘TEDA’ olan ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi’ kapsamında 15 farklı ülkeden gelecek yayıncılar, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak. 29 Ekim 2023 Pazar günü Hindistan’dan gelecek yayınevleri ile Türk yayıncıların yer alacağı bir panel gerçekleşecek, panelde iki ülke arasındaki telif alışverişinin arttırılmasına yönelik fikirler paylaşılacak” diye konuştu.

Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 5 Kasım 2023 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek.