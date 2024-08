Yapı kimyasallarında Türk-Alman işbirliği

Takip Et

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

İşbirliğine ilişkin imzalar ATO Başkanı Gürsel Baran’ın da katıldığı törenle atıldı. Aynı zamanda Aykimtaş Yapı Kimyasalları şirket ortaklarından olan Gürsel Baran, Türkiye’nin bu alanda önemli üretici ve ihracatçı konumuna geldiğini söyledi. Sektörde 2023 yılı ihracatı dünya genelinde gerilerken Türkiye’nin ihracatının yüzde 7.8’lik artışla 911 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Baran, Türkiye’nin dünya pazarı içindeki payının yüzde 2.09’dan yüzde 2.28’e yükseldiğini aktardı.

"İşbirliği Türkiye için umut vaadediyor"

Master Builders Solutions CEO'su Boris Gorella bu işbirliğinin sadece şirketler için değil Türkiye toplumunun geleceği için de büyük umutlar vaat ettiğini belirtti. Gorella, son yıllarda altyapı, kentleşme ve konut projelerine odaklanan sektörün hızlı bir büyüme performansı gösterdiğini dile getiren Gorella,

“Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumu, ülkeyi uluslararası inşaat firmaları ve projeleri için bir merkez haline getirmiştir. Sektör ayrıca Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'daki projelerde de yer alarak Türk müteahhitlerin küresel erişimini gözler önüne seriyor” diye konuştu.

Nanotek İnşaat Sanayi ve Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Beran Beran ise yapı kimyasalları sektörünün geçen yıl inşaat sektöründen daha fazla büyüme sağladığını aktardı. Törene, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Aykimtaş Yapı Kimyasalları üyeleri iş insanı Lut Sungur, Musa Can Baran, Onur Can Baran, Ali Rıza Sungur, Mansur Bayrak, Hamza Bayrak, Murat Erberdi ile Suat Seven de katıldı.