200 kız öğrenciye burs verilecek, staj sayısı artırılacak

NECLA DALAN

PepsiCo Türkiye, geçen yıl PepsiCo Vakfı desteğiyle hayata geçirdiği PepsiCo Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi projesiyle kız öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da proje kapsamında 200 kız öğrenciye Türk Eğitim Vakfı (TEV) üzerinden burs veriliyor. İlk mezunlarını veren proje, bu yıl 95 yeni öğrencinin katılımıyla başladı. PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “Çeşitlilik, eşitlik ve dahil ediciliği sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için en hayati meselelerden biri olarak görüyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Nitelikli Eğitim başlıkları altında global çapta birçok proje gerçekleştiriyoruz.

ugüne kadar 71 ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini hayata geçirdik. Küresel olarak PepsiCo Vakfı aracılığıyla 2025’e kadar en az 12,5 milyon kadın ve kız çocuğunun faydalanacağı girişimlere 100 milyon dolarlık yatırım yapma sözü doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. PepsiCo Türkiye olarak dünyaya iyi örnek olarak sunulabilecek projeler geliştiriyoruz. Sadece bizde değil, dünya genelinde bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanı seçen kadınların oranı oldukça düşük. PepsiCo Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi ile bu önyargıyı kıralım, kız öğrencileri cesaretlendirelim diyerek yola çıktık” dedi.

13 öğrenci genel merkez ve fabrikalarda staj yapacak

Projenin ilk yılının çok verimli geçtiğini kaydeden Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene Akademi’ye 95 yeni öğrenci daha aldık. Ancak bu sadece bir burs programı değil. Eğitim programımıza katılan kız öğrencilerimize eğitimden, mentorluğa, seminerlerden panellere kadar uzanan birçok başlıkta destek veriyoruz. 200 bursiyerimize kurucu destekçilerinden olduğumuz Milyon Kadına Mentor projesi üzerinden de ek mentorluk verilmesini sağlıyoruz. 42 PepsiCo çalışanımızla mentorluk veriyoruz. Bu sadece bir burs projesi değil.

Geçen yıl 9 bursiyerimiz yaz stajını genel merkezimiz ve fabrikalarımızda yaptı. Bu yıl da 13 bursiyerimiz yaz stajını bizimle geçirecek. Böylece iki yılda 22 bursiyerimiz PepsiCo’da staj yapma şansı bulmuş oluyor. Daha iyi bir yaşam için kadınlara yönelik her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılması; özellikle de refahın artırılması ve gelir dağılımının düzeltilmesi için STEM eğitimine eşit erişimde kadınların önündeki engellerin kaldırılması çok önemli. Biz bu bilinç ve kararlılıkla projemize devam edeceğiz.”

Fırsat eşitsizliğini gidermeye çalışıyoruz

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, projenin çok kapsayıcı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Tek yapmamız gereken gençlerin ellerinden tutup yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Hayat herkese eşit fırsatlar sunmuyor. Bize destek olan gruplarla bu eşitsizliği bir miktar gidermeye çalışıyoruz. Kadınların yarısının bilime uzak olduğu bir ülkede her proje çok önemli. Kadınları eğitimde, iş ve sosyal hayatta belirli kalıplara yönlendiren de maalesef önyargılar oluyor.

ürk Eğitim Vakfı olarak kız öğrenci yurtlarımız, burs fonları, projeler ve iş birliklerimizle genç kadınların eşit fırsatlara sahip olması adına gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu çabamızda sürdürülebilir kalkınma hedefleri olan nitelikli eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine hizmet etmeyi, sosyal etkisi güçlü projeler yaratmayı esas alıyoruz. Bu anlamda Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi çok değerli. PepsiCo, kadın bursiyerlerimizin sadece eğitimlerini finanse etmekle kalmayıp aynı zamanda ilham verici rol modeller ve kılavuzlar sağlayarak da onları destekliyor. Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi genç kadınların yaşam yolculuğuna etki edecek.”