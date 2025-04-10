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2025’te CFO’ların önceliği yapay zeka

CFO’lar, yapay zekanın işletmeler üzerindeki etkisine CEO’lardan daha fazla güveniyor. Mercer’ın yayımladığı 2025 Yönetici Öngörüleri Raporu (Executive Outlook 2025 Report), CFO’ların %83’ünün yapay zeka yatırımlarının önümüzdeki yıl yüksek büyüme getireceğine inandığını ortaya koyuyor. CEO’larda bu oran %63 seviyesinde kalırken, finans liderlerinin teknolojiye yönelik bu yüksek beklentisi dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
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2025’te CFO’ların önceliği yapay zeka
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CFO’lar, özellikle verimlilik artışı, maliyet optimizasyonu ve karar destek sistemlerinin güçlendirilmesi gibi alanlarda yapay zekanın doğrudan bir etki yaratacağına inanıyor. Bu durum, teknolojiye yapılan yatırımların artık yalnızca IT departmanlarının değil, finansal yönetimin de temel gündem maddesi olduğunu gösteriyor.

Finansal liderlik artık sadece rakamlarla değil, algoritmalarla da ölçülüyor

CFO’ların %64’ü, iş gücünü yapay zekayla desteklemenin şirket değerini artıracak en önemli adım olduğuna inanıyor. Rapordaki bu veri, finans liderlerinin yalnızca bilanço yönetimiyle değil, şirketin dönüşüm yolculuğundaki teknolojik adımlarla da yakından ilgilendiğini gösteriyor. Yalnızca mali disiplin değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik öngörü de CFO rolünün vazgeçilmez parçaları haline geliyor. Mercer raporu, CFO’ların yapay zekayı bir teknoloji yatırımı olarak değil, iş sonuçlarını doğrudan etkileyen bir kaldıraç olarak gördüğünü net biçimde ortaya koyuyor. Bu vizyon, finansal liderliği daha stratejik, daha proaktif ve daha yenilikçi bir noktaya taşıyor.

2025 dönüşümün yılı olacak Gilda&Partners kurucusu Jilda Bal, “Yapay zeka artık sadece bir verimlilik aracı değil. Doğru ellerde, şirketin tamamını dönüştürebilecek bir zemin” diyor ve ekliyor: “CFO’lar artık potansiyeli önceliklendiriyor. 2025’i anlamlı kılacak olan, yapay zekayı şirkete organik bir şekilde entegre edebilenlerin fark yaratması olacak. Finans liderlerinin bu dönüşümdeki rolü her zamankinden daha belirleyici.” Bal’a göre CFO’lar bu yıl sadece finansal verilerle değil, yapay zekadan elde edilen içgörülerle de karar alacak. Teknolojiyle stratejiyi buluşturabilen liderler, değişimin ritmini belirleyenler olacak.

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