ABN Amro'nun net kârı beklentileri aştı

Hollandalı ABN Amro Bank üçüncü çeyrekte net kârını 690 milyon euro açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 759 milyon euro olmuştu. Analistler 528 milyon euro kâr bekliyorlardı.

Net faiz geliri 1,61 milyar euroluk konsensüse kıyasla 1,64 milyar euro oldu.

ABN Amro Bank yaptığı açıklamada, Basel IV bankacılık reformlarının yaklaşan uygulamasına ve iş modelinin basitleştirilmesine hazırlanmak beklenenden daha uzun sürdüğü için planlanan sermaye değerlendirmesini ve hisse geri alımını gelecek yılın ikinci çeyreğine erteleyeceğini söyledi.