TAYSEB, Adana'da yatırımcılara sunduğu fırsatları anlatacak

Doğu Akdeniz’in üretim ve ihracat üssü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (TAYSEB), bölgedeki yatırım fırsatlarını düzenleyeceği özel bir toplantı ile anlatacak. Bölgede ihracat odaklı üretimi artırmaya odaklanan TAYSEB, Adana’da 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek toplantıyla yatırım için sunulan cazip olanakları iş dünyasıyla paylaşacak.

Büyük ölçekli sanayi üslerinin hayata geçirildiği Adana ve Hatay illerinin birleşme noktasında yer alan konumu, elektrik, su, telefon ve doğalgaz gibi altyapısı tamamlanmış parsellerinin yanı sıra sunduğu muafiyetler ve maliyet avantajlarıyla dikkat çeken Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (TAYSEB), Adana’da düzenleyeceği özel bir toplantıyla İhracat odaklı çalışan firmalara bölgedeki yatırım fırsatlarını anlatacak. TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Erdemir ve İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy’un katılımıyla 28Mayıs’ta gerçekleştirilecek toplantıda Doğu Akdeniz’in sanayi ve ihracat üssü olmayı hedefleyen Adana Yumurtalık Serbest Bölge’de yatırım için sunulanı cazip olanaklar paylaşılarak, iş dünyası bölgede yatırım yapmaya davet edilecek.

Çekecekleri yeni yatırımlarla bölgenin üretim merkezi olmayı hedeflediklerini belirten TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy, Doğu Akdeniz Havzası’nın, Ortadoğu’dan Avrupa’ya kadar olan geniş bir coğrafyanın merkez üssü olma potansiyeli taşıdığını vurgulayarak “Bunun tam merkezinde yer alan serbest bölgemizin, çevresindeki Adana Ceyhan Kimya OSB, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, Ceyhan OSB, Erzin OSB, SASA özel endüstri bölgesi gibi tesislerin hayata geçmesiyle enerji, petrokimya ve kimyada küresel ölçekte iddialı konuma geleceğine inanıyoruz” dedi.

Konumu ve sunduğu muafiyetlerle birçok fırsat barındırıyor

Bölgede başta Torosport Ceyhan Limanı olmak üzere birçok liman tesisinin olduğunu hatırlatan Dinçsoy, “Gerek konteyner gerekse dökme kuru yük olsun, tüm limanlara çok yakınız. Serbest Bölgelerin pek azında bulunan avantajları sağlıyoruz. Yatırımcılar burayı Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine açılma noktası olarak değerlendirebilir. Konumun yanı sıra bölgemiz sunduğu muafiyetlerden maliyet avantajlarına kadar birçok fırsat barındırıyor. Tüm bunları Adana’da düzenleyeceğimiz toplantıda Doğu Akdeniz iş dünyası ile paylaşarak yatırımcıları bölgemize davet edeceğiz” diye konuştu.

TAYSEB’in yatırımcılara sunduğu fırsatların kapsamlı olarak ele alınacağı buluşma, TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Erdemir ve İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy’un yanı sıra Adana Sanayi Odası Zeki Kıvanç ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla 28 Mayıs’ta Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.