Adm-Gdz/Meriç Ger: Uydudan sayaç okuma AR-GE projesi yürütüyoruz, pilot uygulama başladı

Mehmet KAYA

DENİZLİ

Adm ve Gdz Dağıtım Grubu Planlama ve Teknoloji Direktörü Meriç Ger, yaz ve kış nüfusunun büyük farklılıkları nedeniyle elektrik talebinde büyük dalgalanmalar yaşayan bölgede, teknoloji yatırımlarıyla kaliteli ve istikrarlı elektrik sağlamaya odaklandıklarını, bu tür bir dağıtım hizmeti yönetiminin öne çıkan bir konu olduğunu söyledi. Meriç Ger, görevli oldukları iki bölgede de kayıp kaçağın EPDK hedeflerinin altında seyrettiğini belirtti.

ELDER tarafından organize edilen elektrik dağıtım şirketleri tanıtım programları devam ediyor. Aydem Enerji bünyesinde, Adm Elektrik Dağıtım şirketiyle Aydın, Denizli ve Muğla’da; Gdz Elektrik Dağıtım şirketiyle İzmir-Manisa’da hizmet veren şirketlerin tanıtıldığı toplantıda konuşan Adm ve Gdz Dağıtım Grubu Planlama ve Teknoloji Direktörü Meriç Ger, izleme sistemlerinin sadece dağıtımı değil, bölgedeki üretimi de izleyecek şekilde yapılandırıldığını açıkladı.

Uydudan sayaç okuma teknolojisi için çalışılıyor

Dağıtımda önemli konulardan olan uzaktan sayaç okumaya yönelik olarak AR-GE çalışması yürüttüklerini vurgulayan Meriç Ger, “Dijitalleşme çalışmalarımızın önemli başlıklarından biri de uydu destekli sayaç okuma projesi. Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz bu sistem, özellikle GSM haberleşmesinin bulunmadığı kırsal alanlarda uydu üzerinden veri iletişimiyle sayaçların uzaktan okunmasına imkân sağlıyor. Şu anda bölgemizde bu teknoloji yaygınlaştırılmaya başlandı” bilgisini verdi.

BT Direktörü Osman Marangoz da mevcut bir ihtiyaçtan öteye, gelecekte kullanılacak bir sistemin tasarımı niteliği bulunan proienin Milas’ta aktif olarak pilot uygulamayı yürüttüklerini belirterek, özel modemlerle veri toplandığını, alçak yörünge 12 uydunun olduğu bir sistemle veri alabildiklerini vurguladı. Sayaç okuma altyapısının sadece fatura değil, kullanılabilir veri üretimine de imkan sağladığını hatırlatan Marangoz, her türlü anomalinin izlenmesinde de fırsatlar sunduğunu anlattı. Afet yönetimi imkanı da sağlandığını kaydeden Marangoz, “Bu sistem aynı zamanda afet anlarında veya GSM altyapısının zarar gördüğü durumlarda kritik veri iletişimini sağlamak için de potansiyel taşıyor. Kompakt yapısı sayesinde hızlı şekilde devreye alınabiliyor” diye konuştu.

Yazlık konutlar ve turizm tesisi yoğun bölgede elektrik dağıtım yönetimi yapılıyor

Meriç Ger, iki dağıtım bölgesinde sanayi yanında, turizm bölgesi olması nedeniyle yazlık konutlar, yazları yoğunlaşan turizm tesisi talebi vb. nedenlerle elektrik talebinde ciddi mevsimsel değişimler olduğunu hatırlatarak, bunun dağıtım şirketleri açısından yönetilmesi gereken bir zorluk olduğunu vurguladı. Akıllı sayaç, mobil ekipler, jeneratör ve trafolarla desteklenen bir sistem oluşturduklarını; üretimi de izleyen sayısal sistemler kurduklarını kaydeden Ger, dönemsel talep nedeniyle sürekli altyapı kurmanın getirdiği ilave maliyetin de şirket açısından önemli olduğunu hatırlattı.

“Modern elektrik dağıtımının artık sadece teknik verilerle değil, yaşamın ritmini izleyen bütünsel bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini gösteriyor” diyen ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da yaz aylarında oluşan talep yoğunlaşmasının dağıtımın optimizasyonunda önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Adm bölgesinde 1.300, Gdz bölgesinde 1.800 üretim tesisi dağıtım sistemine entegre durumda. Artık biz sadece elektrik dağıtan bir sektör değiliz; aynı zamanda üretilen enerjiyi de yöneten bir sistemiz. Biz dağıtım sistemi işletiyoruz. Üstelik bu sistemi işletirken elimizde çok fazla yasal araç da yok. Buna rağmen dağıtım şirketlerimiz, yaptıkları ilave yatırımlarla bu yükü başarıyla yönetiyor.” bilgisini verdi

Kadın sayaç okuyucu projesi yürütülüyor

Adm-Gdz Planlama ve Teknoloji Direktörü Meriç Ger, şirketin cinsiyet eşitliği programı dahilinde, kadın sayaç okuyucu çalıştırmak için çaba harcadıklarını belirterek, sahada aktif şekilde görev yapılabileceğini göstermek istediklerini kaydetti. Ger, “Şu an iki ilçemizde altı kadın sayaç okuyucumuz aktif olarak görev yapıyor ve bu sayıyı önümüzdeki dönemde artırmayı hedefliyoruz” dedi.