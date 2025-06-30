AgaOne, Singapur’un başarılı örneği olarak gösterildi

Singapur Külçe Piyasası Derneği tarafından düzenlenen Asya-Pasifik Değerli Metaller Konferansı’nda (APPMC), Singapur’da kurulu AgaOne Commodities Pte Ltd örnek girişim olarak gösterildi. Konferansa onur konuğu olarak katılan Enterprise Singapur (EnterpriseSG) Genel Müdürü Cindy Khoo, yaptığı hoşgeldiniz konuşmasında “2025’in ilk çeyreğinde, AgaOne Commodities gibi yerleşik değerli metaller-mücevher oyuncularının operasyonlarını Singapur’da kurmalarını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu şirketler ürünlerini yeni pazarlara ihraç etmek için güçlü bağlantılarımızdan, serbest ticaret anlaşmalarımızdan ve ekosistemizden yararlanıyor” dedi.

Agaone Commodities’in, Singapur’da faaliyete başlayan köklü kıymetli maden oyuncusu olduğunu belirten Khoo, “EnterpriseSG olarak AgaOne Commodities’in Singapur’da kurulmasını destekledik. AgaOne Commodities, kendi zanaatkarlığını küresel ve yerel kaynaklı kıymetli metallerle birleştirerek ilk üretimine haziran ayı itibariyle başladı” ifadesini kullandı.

Asya-Pasifik ülkelerine açılan kapı

AgaOne Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yılmaz da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Singapur’da kurduğumuz AgaOne Commodities şirketimizin Asya-Pasifik Değerli Metaller Konferansı’nda (APPMC), örnek girişim olarak gösterilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bir milyon ABD Doları’na yakın yatırım bütçesi ile hayata geçirdiğimiz tesisimizde yıllık 20 ton yatırım ürünü ve takı üretimi yapmayı hedefliyoruz. Bu üretim kapasitesiyle birlikte yıllık yaklaşık 750 milyon ABD Doları ciro elde etmeyi öngörüyoruz. AgaOne olarak üretim merkezlerimizden birini Singapur’da konumlandırmakla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de gördük. Çünkü Singapur, bizim için çok önemli bir lokasyon. Ayrıca etkin bürokrasisi, güçlü fikri mülkiyet koruması, küresel finans ağlarına bağlantısıyla öne çıkan bir ülke. Buradan Asya-Pasifik pazarlarına kolay erişim de söz konusu. Benzer şekilde APPMC de; Avustralya, Orta Asya, Güney Asya, Pasifik Adaları, Kuzey Asya, Doğu Asya, Batı Asya (Arap Yarımadası ve Levant dahil) ve Amerika kıtasındaki Pasifik’e bitişik ülkelerin de dahil olduğu ‘APAC’ bölgesindeki ekosistem oyuncularının yakından takip ettiği bir organizasyon. Bu organizasyonda örnek girişim gösterilmiş olmak, APAC bölgesindeki ülkelerde iş yapabilme kabiliyeti açısından bize güç verecek” dedi.

Dünyanın 5 kıtasında ofis açtıklarını belirten Yılmaz, “Kuyumculuk sektöründeki markamız AgaKulche. AgaOne; İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine 113’üncü sıradan girerek ‘500 büyük sanayi kuruluşunun en hızlısı’ olarak gösterilen Aleks Metal Rafineri’nin de sahibi. AgaOne bugün 25 yıllık tecrübesi ile 100’den fazla ülkede doğrudan satış yapan global bir oyuncu haline geldi” dedi.

Tesis küresel büyüme stratejisi ile uyumlu

Yaklaşık 2 bin 250 metrekarelik bir alana yayılan Singapur’daki tesis; altın ve gümüş madalyon üretimi için gelişmiş darphane makineleri, yüksek hassasiyetli ergitme fırınları ile cilalama ve finisaj üniteleriyle donatıldı. Tesiste, kurum içi rafinasyon destek sistemleri ve uluslararası külçe standartlarına uygun kalite kontrol ekipmanları da bulunuyor. Tesis hakkında detaylı bilgi veren Yılmaz, “Tesisimiz, Güneydoğu Asya pazarına stratejik girişimizi temsil etmekte olup fiziksel varlığımızı genişletmemizi ve Asya genelindeki müşterilere daha verimli hizmet sunmamızı sağlıyor. Ayrıca, grubun uluslararası ticaret ve darphane operasyonlarını destekleyecek operasyonel altyapıyı güçlendiriyor. Önümüzdeki 12–18 ay içinde operasyonlarımızı ölçeklendirmeyi; mevcut kapasitemizi iki katına çıkarmayı ve katma değerli hizmetler için kurum içi rafinasyon sürecini entegre etmeyi planlıyoruz. Tesis, nitelikli istihdam yaratarak Singapur’un değerli metaller ticareti ve ileri üretim merkezi olma itibarını destekleyecek. Ayrıca, Türkiye ve ABD gibi ülkelerle yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları aracılığıyla ikili ticaret potansiyelini de artıracaktır” dedi.

Singapur’un avantajı yüksek

Yılmaz, yatırım için Singapur’u seçme nedenlerini ise şöyle özetledi: “Bazı diğer Asya merkezlerinin aksine, Singapur güçlü bir hukuki koruma altyapısı ve fikri mülkiyet haklarının etkin şekilde uygulanmasını sunuyor. Singapur, Dünya Adalet Projesi Hukukun Üstünlüğü Endeksi ve Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda sürekli olarak dünyada ilk 10 arasında yer alıyor. Asya’da bir finans merkezi olması ve emtia odaklı banka ve tüccarların varlığı da AgaOne’ın hammadde alımları veya külçe ihracatı için finansmana daha kolay erişimini sağlıyor. 200’ün üzerinde bankanın yer aldığı Singapur’da değerli metallere özel hizmet sunulmaktadır. Ayrıca, yapılandırılmış krediler, akreditifler ve külçe teminatlı kredi limitleri sayesinde ham altın ithalatı veya rafine ürün ihracatı kolaylaştırılıyor. Bunun yanında Singapur, 27’den fazla STA ile dünyada en fazla anlaşmaya sahip ikinci ülke konumunda. STA’ların yoğun olduğu bir ülkede faaliyet göstermek ise ‘Geniş ve yüksek değerli pazarlara erişim’, ‘Kıtalararası gümrüksüz veya düşük vergili ticaret’, ‘Yasal koruma ve küresel ölçekte daha sorunsuz gümrük süreçleri’ avantajlarını sağlıyor.”