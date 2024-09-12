Airbus’ın tedarikçisi Mubea, ASB’de ikinci fabrikasını açtı, üçüncü yolda

Sadi ÖZDEMİR

Türkiye için en gerekli yatırım türü olan ‘doğrudan yabancı yatırım’ konusunda güzel gelişmeler yaşanıyor. 2023 yılında 743 adet uçak teslimi ve 65,4 milyar Euro ciroyla dünyanın en büyük ‘uçak üretim şirketleri’ arasında zirveyi zorlayan Airbus’ın en önemli parça tedarikçilerinden Mubea Aviation (Mubea), Türkiye’deki ikinci fabrikasında üretime başladı. Ergene’deki Avrupa Serbest Bölgesi’nde (ASB) kurulan yeni fabrika için 44 milyon Euro’luk yatırım yapan Mubea’nın üçüncü üretim tesisi için de 10 dönümlük genişleme alanının hazır olduğu öğrenildi.

Airbus A320, A330 ve A350’lere üretim yapacak

Mubea Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Koch, otomotiv sanayinde de dev bir üretici tedarikçi olan Grubun, küresel çalışan sayısının 17 bin kişi, cirosunun da 4 milyar Euro olduğunu belirtti. Koch, şöyle konuştu: “Ana hissedarımız Muhr Ailesi, 2018 yılında havacılık ve uzay sektörüne de girme kararı almıştı ve bu sektörde 80 milyon Euro ciroya sahip Flamm Group’u satın aldı. Flamm’ın Almanya ve Ergene'de iki fabrikası vardı. Geçen yıl da bu alanda yeni satın almalarımız oldu. Şu anda havacılık alanında çalışan sayımız 2 bin 350 kişiye, ciromuz da 450 milyon Euro'ya ulaşmış durumda. Bu konuda dünyanın ilk 100 tedarikçisi arasındayız. Geçen yıl burada yeni fabrika temeli atmıştık, şimdi açıyoruz. Yaklaşık 4,7 hektarda, 17 bin metrekarelik üretim ve 2 bin metrekarelik ofis alanına sahip yeni bir üretim tesisimiz oluştu. Bu tesis Almanya tesisimizin ikizi. Burada, Airbus A320, A330 ve A350’ler için çok önemli iş paketleri üreteceğiz. 44 milyon Euro’dan fazla yatırım yaptık, 250'den fazla yeni istihdam yaratmayı ve önümüzdeki yıldan itibaren 40 milyon Euro ciro hedefliyoruz. Üretim alanımızı üç katına çıkardık ve iki ek üretim hangarı için yeterli alanımız da var. Diğer tesisimize de 6 milyon Euro’luk yatırım yaptık ve orası kompozit parçalar için üretim merkezi olarak hizmet verecek. Türkiye'nin elverişli çalışma koşulları, kalifiye ve yüksek motivasyonlu işgücünün mevcudiyeti konusunda çok iyi deneyimler edindik.”

Aachen’lı hemşerilerim burada yatırım yapıyor!

ASB’nin kurucusu ve işleticisi Şahinler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin açılış töreninde Mubea’nın yatırımlarının Türkiye havacılık sanayisi için çok stratejik bir adım olduğunu söyledi. Şahin, “Bu yatırım benim için ayrıca çok anlamlı. Aachen benim okumak için gittiğim, sonra iş hayatına atılıp sanayici olduğum şehirdir. 2014 yılında Aachen’da, Fredier Flamm ile Flammaerotec fabrikasının temelini atmıştık. Şimdi o yatırımların devamı olarak Aachen’lı hemşerilerim ki onlar benim hemşerim sayılır, burada bizim serbest bölgeye yatırımlar yapıyor, bu nedenle ayrıca çok mutluyum” dedi.

ASB’deki yatırımların büyük çoğunluğunun yabancı doğrudan sermaye yatırımı olduğunu belirten Şahin, şu bilgileri aktardı: “ASB’de üretim yapan Mubea, 3M, Polyplex, İndoroma, Bekart, Lindsay, Korozo, Frederic, Trinox, YCM, EUROTEC gibi firmalarımızdan, dünyanın dört bir bucağına 1,5 milyar dolarlık yüksek katma değerli ürünler ihraç ediliyor.”

Temelini Demirel, Yılmaz ve Sezgin attı, açılışı Erdoğan yaptı, 8 bin kişi çalışıyor

Avrupa Serbest Bölgesi’nde (ASB) yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını belirten Kemal Şahin, “Burada uçak ve otomotiv sanayi, kimya, ambalaj, metal, plastik, tekstil ve gıda gibi sektörlerde ileri teknoloji üretimler yapıldı. 8 binin üzerinde doğrudan istihdam var. Dolaylı işlerle birlikte yaklaşık 15 bin kişiye iş imkânı sağlanmış durumda” dedi. Şahin, şöyle devam etti: “Serbest bölgemizin temelini, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin atmıştı, ruhları şad olsun. Açılışını da 2003 yılında o dönemin Başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Ona da minnettarız. Bu güzel esere herkesin eli değdi. Bölgemiz, 2 milyon metrekarelik arsa üzerinde kuruldu. Doluluk oranımız yüzde 99’a ulaşmış durumda. Bölgemize çok yoğun talep olmasına rağmen yatırım yapmak isteyen firmalara artık cevap veremiyoruz. Bu nedenle serbest bölgemizi genişletme ya da yeni bir serbest bölge kurma gayretindeyiz.”