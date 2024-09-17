Akkök Holding Yelken Takımı, İlk TAYK Trofesi'nde 2’nci oldu

Akkök Holding’in kimya sektöründe faaliyet gösteren, dünyanın lider şirketlerinden biri olan Akkim Kimya’nın Genel Müdürü Onur Kipri liderliğinde 8 yıl önce kurulan Yelken Takımı, bu yıl denizlere Akkök Yelken Takımı olarak yelken açtı. Yıllardır kazandığı başarılarla adından söz ettiren Yelken Takımı, Akkök Holding adıyla yarıştığı ilk Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Trofesi’nde yelken sporunun ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı’nın ardından ikincilik elde ederek yelkencilik dünyasındaki iddiasını kanıtladı.

Akkök Holding Yelken Takımı’nın elde ettiği bu önemli başarının, sadece yelkencilik alanındaki yetkinliklerini değil, aynı zamanda çalışanlar arasındaki ekip ruhunu ve dayanışmayı da güçlendirdiğini ifade eden Akkök Holding Yelken Takımı Kurucusu ve Takım Üyesi Onur Kipri “Akkök Holding Yelken Takımı’nın liderlik mücadelesi, son haftalara kadar devam etti ve bu çabalar, takımın elde ettiği başarılı sonuçlarla taçlandı. Akkök adıyla yarıştığımız ilk sezondaki bu başarı, holding şirketleri arasında sinerjiyi artırarak, kurumsal değerlerin ve ortak hedeflerin başarıyla hayata geçirilmesinin bir göstergesi oldu. Yelken sporunda kazandığımız bu değerli deneyimle, gelecekteki yarışmalarda daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyoruz” dedi.

Akkök Holding, daha fazla çalışanı yelkencilik dünyasına kazandıracak

Akkök Holding'in grup şirketlerinden Akkim Kimya, Akasya Alışveriş Merkezi, Akcoat, Akenerji, Aksa Akrilik, DowAksa, Epsilon Kompozit ve Paper Moon’un sponsorluğunda başarılı bir başlangıç yapan ve sporun birleştirici gücüne inanan Akkök Holding, ayrıca tüm grup şirketlerinden yelkene ilgi duyan 40’a yakın çalışanına temel yelkencilik eğitimi alma fırsatı sağladı. Bu vesileyle eğitimi başarıyla tamamlayacak ve yarışlara katılabilecek yeterlilik seviyesine gelen personeller, takım adına yarışma fırsatı bulacak.

Akkök Holding Yelken Takımı, daha fazla çalışanı yelkencilik dünyasına kazandırmak ve spor yoluyla kurumsal sinerjiyi daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürecek.