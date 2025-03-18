Alarko, Ar-Ge için 136 milyon TL harcadı

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Alarko Şirketler Topluluğu, dijital dönüşüm süreçlerini daha etkin yönetebilmek amacıyla Dijital Dönüşüm Komitesi kurdu. Komite, şirketin farklı iş birimlerinden temsilcilerin katılımıyla oluşturularak, dijitalleşme projelerinin stratejik planlamasını ve uygulanmasını sağlıyor.

Sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yaptığı yatırımlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 artırmayı hedefleyen Alarko, Ar-Ge’ye 2024’te 136 milyon TL harcadı. Bu yıl da Ar- Ge bütçesini yüzde 70 artırmayı planlıyor. Dijital dönüşüm sürecini yönetirken, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyen Alarko, organizasyonel yapısında da önemli değişikliklere gitti. Kültür, insan kaynakları, yönetişim, liderlik, yetkinlik, inovasyon ve teknoloji gibi beş ana gelişim alanında aksiyonlar alarak, Dijital Dönüşüm Komitesi ile tüm üst düzey yöneticilerini sürece dahil etti.

Alarko Şirketler Topluluğu Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Grup Başkanı Serkan Demir, Alarko Holding’in dijital dönüşümü sadece teknolojik bir yenilenme süreci olarak görmediğini, aynı zamanda insan odaklı bir kültürel dönüşüm hamlesi olarak ele aldığını belirtti. Serkan Demir, Dijital Dönüşüm Komitesinin rolüne değinerek, “Bu yapı sayesinde, dijital dönüşüm projelerini daha koordineli bir şekilde hayata geçiriyoruz. Her iş birimi için özelleştirilmiş dijital çözümler geliştiriyor ve süreçleri sürekli iyileştiriyoruz” dedi. Dönüşüm yolculuğunu yönetirken işe dijital strateji yol haritası oluşturarak başladıklarını anlatan Demir, şunları anlattı: “Alarko Şirketler Topluluğu’nun tüm birimlerine hizmet veren yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojileri ve iş zekâsı uygulamalarını devreye almaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda, yapay zeka, veri analitiği ve otomasyon gibi alanlara önemli yatırımlar yapıyoruz”

Yapay zeka ile 4 milyon dolar tasarruf ettik

Serkan Demir Ar-Ge projeleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı, “Yenilenebilir enerji projelerimizde, yapay zekâ destekli analiz ve tahmin araçlarıyla enerji üretim-tüketim dengesini optimize ediyoruz. Karabiga Termik Santralimiz için kömür maliyeti çok önemli, kömürün maksimum verimle enerjiye dönüştürülmesi için sensörler ve yapay zeka kullanarak optimum yanma ve otomasyon yatırımı yaptık. Bu sayede doğru müdahale ve maliyetlerimizin azalmasını sağlıyoruz. Bu dijital dönüşüm çözümüyle birlikte önemli bir verimlilik sağladık ve bunun karşılığı olarak yıllık 4 milyon dolar tasarruf etmiş olduk. İşin doğası gereği kaçınılamayan elektrik kesintilerinin ise en kısa sürede giderilmesini sağlamak amacıyla “İleri Dağıtım Şebekesi Yönetim Sistemini” kurduk. Bu sistem, 120 bin km uzunluktaki dağıtım şebekesinin dijital ikizinin oluşturularak şebekedeki ana noktaları izlememize ve kontrol etmemizi sağladı. Bu sisteme ek olarak şebeke ekipmanlarının otomasyon altyapısı ile donatılması amacıyla 2020-2024 yıllarında yaklaşık 20 milyon dolar yatırım yaptık ve müşteri başına düşen ortalama kesinti süresini yüzde 50 azalttık.”