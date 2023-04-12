Alarko Holding, yeni şirket kurdu

Alarko Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Alser Alarko Sermaye Yatırımları Holding’in kuruluş işlemlerini tamamladığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından,

Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine doğrudan veya dolaylı olarak iştirak etmek, sermaye piyasası araçlarına, diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli madenlere, emtialara, yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapmak üzere 320.000.000 TL (Üçyüzyirmimilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu şirket, 'Alser Alarko Sermaye Yatırımları Holding Anonim Şirketi'' unvanı ile kurulmuş olup 11.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.”