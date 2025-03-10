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Alarko Tarım, “BM Kadının Güçlenmesi Prensiplerini” imzaladı

Alarko Tarım, Türkiye'de Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayan ilk tarım şirketi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Alarko Tarım, “BM Kadının Güçlenmesi Prensiplerini” imzaladı
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Yüzde 70’i aşan kadın çalışan oranına sahip Alarko Tarım, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women's Empowerment Principles - WEPs) imzalayan ilk tarım şirketi oldu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmeleri ve böylece toplumsal refahın desteklenebilmesini hedefliyor. Alarko Tarım Grubu, WEPs imzacısı olarak kadının güçlenmesiyle ilgili iş uygulamalarını sürdüreceğini taahhüt ederken, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik alanda iş birlikleri kurarak bu alanda teşvik edici çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Oran yüzde 80'e yükselebilir

Tarım ve gıda alanındaki değer zincirinin tamamında yer alan Alarko Tarım Grubu, 1.000 kişiye yakın istihdam sağladığı jeotermal seracılık alanında önümüzdeki 5 yılda dünyada ilk 10’a girmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 2025 sonuna kadar çalışan sayısını %40 artıracak olan Alarko Tarım Grubu’nun kadın çalışan oranı şu anda %70’in üzerinde. Bu oranın yatırımlar sürdükçe %80’e ulaşması bekleniyor.

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