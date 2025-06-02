Alarko’dan kadın girişimcilere güçlü destek: Girişim Öncüleri, yeni döneme hazır

70 yıldır çeşitliliği ve fırsat eşitliğini kurum kültürünün temel taşlarından biri olarak gören Alarko Holding, ekonomik ve toplumsal gelişimi önceliklendiren projeleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Alarko Holding’in kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal etki odaklı yaklaşımının bir yansıması olan Girişim Öncüleri Programı, 2025 döneminde zenginleşen içerikleri ve genişleyen etki alanıyla girişimci ve girişimci adayı kadınlarla buluşmaya devam ediyor.

Alarko Holding’in 2023 yılından bu yana Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Girişim Öncüleri, kadın girişimciliği yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkı sunmayı hedefliyor. Program, bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 1700 kadına ulaştı. Yeni dönemde ise güncellenmiş eğitim modülleri, “Hayalden Başarıya” isimli ilham buluşmaları, podcast yayınları ve daha fazla girişimci kadına ulaşması planlanan hibe desteği ile bilgi, deneyim, network ve finansmana erişimi aynı potada buluşturmayı amaçlıyor. Başlangıcından bu yana girişimci adayı ve girişimci kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan program, sağladığı eğitim ve hibe desteğinin ötesinde, Girişim Öncüleri ekosistemi oluşturma yönündeki yapılandırılmış çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız, programla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kadınların ekonomik hayata tam ve eşit katılımının, sadece toplumsal adaletin değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın, inovasyonun ve refahın anahtarı olduğuna inanıyoruz. Girişim Öncüleri Programımızla kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına stratejik avantajlar sağlayan bilgi, deneyim ve bağlantı ağlarını da içeren bir ekosistem sunuyoruz.

Eğitim, mentorluk ve hibe desteğinin yanı sıra kadınların ekonomik yaşamda daha görünür, daha güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde varlık göstermelerine rehberlik ediyoruz. Üçüncü yılımızda eğitimlerimizi daha çok kadına ulaştırmayı ve hibe desteği sürecine aldığımız girişimcilerin sayısını artırarak nitelikli, sürdürülebilir, topluma dokunan iş modellerinin çoğalmasını hedefliyoruz” dedi.

Alarko’dan kadın girişimcilere tam destek

Alarko Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonunun önemli bir parçası olan Girişim Öncüleri Programı; yapay zekâ destekli dijital pazarlama, tasarım odaklı düşünme, finansal okuryazarlık, markalaşma ve kooperatifleşme gibi kritik alanlarda kadın girişimcilere teorik ve uygulamalı eğitimler sunacak. Hem online hem de yüz yüze formatta sunulacak eğitimler, her dönemde toplam 20 saat sürecek şekilde planlandı. Bu yıl özelinde programa katılması hedeflenen 1500 kadın ile 3 yılda eğitimlere 3.000’i aşkın kadın erişmiş olacak.

Program kapsamında kadın girişimcilere mentorluk desteği de sağlanıyor. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, yıl sonunda hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir eşiği aşarak iş planlarını alanında öncü isimlerden oluşan jüri karşısında sunma fırsatı buluyor. Jüri değerlendirmesi sonucunda iş fikri ve sunumuyla öne çıkan katılımcılara maddi destek sağlanarak girişimlerini bir üst seviyeye taşıması sağlanıyor. Hibe desteği almaya hak kazanan girişimcilerin, Alarko tarafından medya görünürlüğü anlamında da desteklendiği projede kadın girişimciler, iş dünyasına daha sağlam ve özgüvenli bir başlangıç yapma imkânı elde ediyor.

2025 döneminde daha fazla kadın girişimciye hibe desteği

2025 yılı hibe çağrısı ve takvimi kapsamında, açık çağrı formatında düzenlenen destek programına imalat, tarımsal üretim, hizmet ve dijital üretim alanlarında faaliyet gösteren kadın girişimciler başvurabilecek. Başvuruların ardından gerçekleştirilecek eğitim sürecini başarıyla tamamlayan ve teknik eleme aşamasını geçen 40 kadın girişimci, projelerini10 saat sürecek destekleyici hızlandırma programının ardından jüri karşısında sunacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 20 kadın girişimciye, hibe desteği verilecek. Programa, kadın kooperatifleri, esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı işletmeler, anonim şirketler ve limited şirketler başvuruda bulunabilecek.

İlham veren buluşmalar, podcast serisi ve daha fazlası…

Programa bu yıl eklenen ve Türkiye’nin farklı illerinde yapılması planlanan “Hayalden Başarıya” isimli İlham Buluşmaları ile podcast yayınları ise Türk iş ve girişimcilik dünyasında öne çıkan isimlerin ve program kapsamında hibe desteği alan kadın girişimcilerin katılımı ile gerçekleştirilecek. Girişimcilik yolunda başarının şifrelerinin irdeleneceği bu etaplarda program kapsamında desteklenen kadın girişimcilerin daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor.

2024 döneminde rekor katılım, yüksek etki

Girişim Öncüleri Projesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik-sosyal adaletsizliklerin azaltılması hedeflerine somut katkılar sağlıyor. Proje, kadınların iş gücüne eşit ve etkin katılımını teşvik ederek, kapsayıcı ve adil kalkınma anlayışının temel unsurlarından biri olmayı hedefliyor. Aynı zamanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaşlar arasında güçlü iş birliği ve ortaklıklar kurarak, sürdürülebilir kalkınmanın çok boyutlu ve kolektif bir çaba olduğunu gözler önüne seriyor. Girişim Öncüleri Projesi, dayanışma temelli sürdürülebilir iş modellerinin yaygınlaşmasına da öncülük ediyor.

2024 itibarıyla eğitimlere katılan kadınların sayısı 1700’e yükselirken, İstanbul, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Ankara ve Rize başta olmak üzere farklı illerden; sağlık, coğrafi işaretli ürünler, teknoloji, imalat, turizm ve sürdürülebilir mobilya üretimi gibi sektörlerde faaliyet gösteren 15 kadın girişimci hibe desteği almaya hak kazandı. Projenin sosyal etki raporları ise, yapılan yatırımın her 1 TL’si için 2,61 TL’lik sosyal değer yaratıldığını ortaya koyarak, programın güçlü bir sosyal dönüşüm etkisine sahip olduğunu gösteriyor.