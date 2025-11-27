  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Alman kimya şirketi Wacker Chemie 1500 çalışanı işten çıkaracak
Takip Et

Alman kimya şirketi Wacker Chemie 1500 çalışanı işten çıkaracak

Alman özel kimyasallar şirketi Wacker Chemie, 2027 yılı sonuna kadar 1500 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alman kimya şirketi Wacker Chemie 1500 çalışanı işten çıkaracak
Takip Et

Wacker Chemie'den yapılan açıklamada, kimya sektöründeki diğer birçok şirket gibi Wacker'in de ekonomik baskı altında olduğu belirtildi.

Bu nedenle maliyet düşürme programı kapsamında şirketin 2027 yılı sonuna kadar iş gücünün yaklaşık yüzde 9'unu azaltacağı belirtilen açıklamada, "Tasarrufların yarısı personel azaltımından sağlanacak. Planlanan azaltım kapsamında dünya çapında 1500'den fazla istihdamın kesilmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, işten çıkarmaların çoğunun Wacker'in Almanya'daki tesislerinde olacağı bildirildi.

Wacker Chemie Üst Yöneticisi Christian Hartel, hedeflerinin maliyetleri rekabetçi bir seviyeye indirmek olduğunu belirterek, ülkedeki "aşırı yüksek enerji fiyatları ve bürokratik engelleri" kimya endüstrisinin başarılı bir şekilde gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi.

Şirket, Ekim 2025'te üretim ortamında ve idari yapısında maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla "PACE" adlı bir proje başlatmıştı.

Apple’ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkacakApple’ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkacakTeknoloji
Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Ekonomi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlarİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlarGündem
Kulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarKulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarEkonomi

 

Şirket Haberleri
Yıldız Holding ve halka açık şirketleri yatırımcı ve analistlerle buluştu
Yıldız Holding ve halka açık şirketleri yatırımcı ve analistlerle buluştu
İzocam'dan, Dilovası tesisi için stratejik karar
İzocam'dan, Dilovası tesisi için stratejik karar
Türk Telekom, gençlik markası Selfy ile 7 farklı üniversitede ilk 5G deneyimini sundu
Türk Telekom, gençlik markası Selfy ile 7 farklı üniversitede ilk 5G deneyimini sundu
SPK'dan Senkron Siber Güvenlik ve Orgino Medya birleşmesine onay
SPK'dan Senkron Siber Güvenlik ve Orgino Medya birleşmesine onay
Zafer Aral, EKONOMİ Gazetesi'nin 3. yaşını kutladı
Zafer Aral, EKONOMİ Gazetesi'nin 3. yaşını kutladı
Migros’tan yerli üreticiye destek: Niğde’nin patates ve barbunyası raflara taşınıyor
Migros’tan yerli üreticiye destek: Niğde’nin patates ve barbunyası raflara taşınıyor