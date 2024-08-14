  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Alman silah üreticisi Rheinmetall, ABD'li Loc Performance'ı satın alıyor
Takip Et

Alman silah üreticisi Rheinmetall, ABD'li Loc Performance'ı satın alıyor

Alman silah üreticisi Rheinmetall, ABD merkezli askeri araç parçaları üreticisi Loc Performance'ı 950 milyon dolara satın alacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alman silah üreticisi Rheinmetall, ABD'li Loc Performance'ı satın alıyor
Takip Et

Michigan merkezli Loc, ABD Ordusu'nun askeri kara aracı palet sistemleri için orijinal ekipman üreticisi. Loc'un satın alınması, ABD Ordusu için yüksek hacimli büyük siparişler hedefleyen Rheinmetall'in ABD'deki endüstriyel tabanını genişletecek.

Loc, askeri, tarım, inşaat, madencilik, petrol ve gaz, lokomotif ve toplu taşıma araçları için palet sistemleri, kauçuk ve zırh ürünleri ile fabrikasyon yapılar üretiyor.

Şirket Haberleri
Türkiye’nin en büyük Oto AVM’si Gaziantep’te hizmete başladı
Türkiye’nin en büyük Oto AVM’si Gaziantep’te hizmete başladı
Sinoz, Avrupa’da hızla büyüyor: Almanya'nın ardından İsviçre ve Romanya'da ofis açacaklar
Sinoz, Avrupa’da hızla büyüyor: Almanya'nın ardından İsviçre ve Romanya'da ofis açacaklar
Kıraç Galvaniz, halka arz ile global oyuncu olmayı hedefliyor
Kıraç Galvaniz, halka arz ile global oyuncu olmayı hedefliyor
UBS beklentilerin üzerinde kar etti
UBS beklentilerin üzerinde kar etti
Alman çelik devi zarara geçti
Alman çelik devi zarara geçti
AGESA Hayat ve Emeklilik'ten 7,7 milyar liralık prim üretimi
AGESA Hayat ve Emeklilik'ten 7,7 milyar liralık prim üretimi