Alman silah üreticisi Rheinmetall, ABD'li Loc Performance'ı satın alıyor

Michigan merkezli Loc, ABD Ordusu'nun askeri kara aracı palet sistemleri için orijinal ekipman üreticisi. Loc'un satın alınması, ABD Ordusu için yüksek hacimli büyük siparişler hedefleyen Rheinmetall'in ABD'deki endüstriyel tabanını genişletecek.

Loc, askeri, tarım, inşaat, madencilik, petrol ve gaz, lokomotif ve toplu taşıma araçları için palet sistemleri, kauçuk ve zırh ürünleri ile fabrikasyon yapılar üretiyor.