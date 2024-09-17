Amazon Prime Alışveriş Festivali 8 – 14 Ekim tarihlerinde başlayacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 gün sürecek kampanya boyunca müşteriler, Amazon web sitesinde on binlerce ürüne cazip imkanlarla sahip olabilecek.

"Prime Alışveriş Fesitvali" bu yıl Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Singapur, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD'nin yanı sıra ilk kez Türkiye'de de düzenlenecek.

Amazon Prime üyeleri, bu kampanya ile sadece geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimlerden yararlanmakla kalmayacak, aynı zamanda hızlı ve güvenli ücretsiz teslimat ayrıcalığının yanı sıra "Prime Video" ve "Prime Gaming" gibi birçok ayrıcalıklı hizmetten de faydalanacak.

Kampanya süresince indirimlerden yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olunması yeterli. Üstelik, tüm vergiler dahil ayda 39 liraya sunulan Prime üyeliği, bir ay boyunca ücretsiz deneyimlenebiliyor.

Ayrıca yıl sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor.

Prime üyelerine özel indirim ve ayrıcalıklar

Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerine sahip oluyor. Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Aynı zamanda "Çok Al & Az Öde" ile seçili ürünlerde 500 lira ve üzerindeki alışverişlerde yüzde 10 indirim kazanıyor.

Ayrıca üyeler, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabildiği gibi ücretsiz "Prime Vide"o üyeliğiyle ile aralarında "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri" ve "Düğüm" de dahil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden erişebiliyor.

Prime Gaming ile ise tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyimine sahip olabiliyor.

Henüz Prime üyesi olmayanlar amazon internet adresinden 30 günlük deneme süresini hemen başlatıp Prime ayrıcalıklarından ve "Prime Alışveriş Festivali" kampanyasından yararlanabilecek.