Ankara, çalışmak isteyenler için öne çıkan illerden biri

ANKARA - EKONOMİ

Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli, Ankara’nın son dönemde yetenekli çalışanlar açısından öne çıkan illerden biri olduğunu söyledi.

Hollanda merkezli global insan kaynakları-özel istihdam şirketin Türkiye şirketi olan Randstad Türkiye, Ankara’da 2024 içinde ofis açmıştı. Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür Ufuk Gedikli, genel olarak Türkiye’de mavi yaka çalışan talebinin yüksek seyrettiğini ve firmaların bu pozisyonu doldurmakta zorlandığını kaydetti.

Ankara özelinde ise işgücü piyasasında talebinin yüksek olduğunu ve işgücü çektiğini vurgulayan Gedikli, “2024 yılında Ankara’daki temsilciliğimizi açtık. Bunun en büyük nedeni, Ankara’nın istihdam dinamikleri açısından taşıdığı potansiyeldi. Başkentimiz, beyaz, gri ve mavi yaka çalışanların yer aldığı geniş bir yetenek havuzuna sahip” dedi.

Yaptıkları analizlerde Ankara’nın yetenek çeken bir il olarak görüldüğünü belirten Ufuk Gedikli, “Ankara daha tercih edilen bir şehir oldu. İstanbul’un zor hayat şartları Ankara’nın tercih edilmesine yol açıyor. Zor şartlar sadece mali durum değil, mesela ulaşım şartları nedeniyle arkadaşınızla buluşmayı ertelemek bile bu şartlar arasında. Ayrıca Ankara’nın insan profili daha az stresli. Bu gibi etkenler bulunuyor” diye konuştu.

Şirket olarak yaptıkları çalışmada Türkiye genelinde ve Ankara’da mavi yaka ihtiyacının sürdüğünü ve şirketlerin bu pozisyonları doldurmakta zorlandığını kaydetti. Ankara özelinde de bu olgunun gözlendiğini ancak genelden farklı olarak mühendislik alanında yoğunlaşan bir talep gözlendiğini kaydeden Ufuk Gedikli, “Sanayi ve üretim alanında Ankara ilerleyişini sürdürüyor. Özellikle mühendislik ve mavi yaka pozisyonlarında açıklarımız varken, savunma sanayi tarafı iş gücünü pozitif şekilde kullanıyor. Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında Ankara’daki yeteneklerin daha çok mühendislik alanlarında iş aradığını ve işverenlerin de daha çok imalat sanayinde istihdam ihtiyacının yoğun olduğunu gözlemliyoruz. İstanbul dışında yeteneklerin iş arayışı ve iş piyasalarının ihtiyacının en güçlü olduğu diğer iller arasında Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli öne çıkıyor” bilgisini verdi.

Ankara’ya iş arama ya da iş bulma nedeniyle gelenler, gidenlerden daha fazla

Ankara için ürettikleri verilere göre, 2024 yılında Ankara’ya iş bulma amacıyla göç eden kişi sayısının 21 bin 107 olduğunu, iş arama amaçlı gidenlerin ise 15 bin 981 kişi olduğunu, belirten Gedikli, iş bularak ya da tayin olarak Ankara’ya gelen 23 bin 371 kişiye karşılık, aynı nedenle ayrılan kişi sayısının ise 21 bin 809 kişi olduğunu kaydetti.

Ufuk Gedikli, Randstad Türkiye olarak sektörel sınıflandırmayla hizmet verme yanında, mühendislik, satış-pazarlama vb. gibi uzmanlık alanlarına yönelik sınıflandırma yaparak da eleman temininde uzmanlaştıklarını söyledi.