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Ankara'nın önde gelen inşaat şirketi resmen iflas etti!

Ankara'da faaliyet gösteren Arcadia İnşaat, mahkeme kararıyla iflas etti. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek iflas sürecinin başlatılmasına hükmetti.

Haber Merkezi
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Ankara'nın önde gelen inşaat şirketi resmen iflas etti!
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Mahkemenin açıklamasına göre, 12 Mart 2025 tarihinde alınan kararla, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na kayıtlı Arcadia İnşaat Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konkordato talebi reddedildi.

İflas kararı, İcra ve İflas Kanunu'nun 292/1 maddesi kapsamında 12 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Alınan tedbirler kaldırıldı 

Kararla birlikte, dosya kapsamında alınan tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserlerinin görevine son verildi. Alacaklıların, mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği duyuruldu.

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