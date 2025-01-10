OtoPriz, aracını istasyonlarında şarj edenlere Yolcu360’ta indirim sunacak!

Eksim Holding’in yalnızca yüzde yüz yenilenebilir enerjiyle hizmet veren yüksek hızlı elektrikli araç sarj istasyonu OtoPriz, 2025’i özel bir kampanyayla karşılıyor. Müşteri memnuniyetini merkeze alarak gerçekleştirdiği iş birlikleriyle kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunan OtoPriz, yenilikçi araç kiralama platformu Yolcu360 ile birlikte hayata geçirdiği yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 31 Mart 2025 tarihine kadar OtoPriz’den şarj işlemi gerçekleştirecek kullanıcılar, Yolcu360 üzerinden araç kiralarken indirim fırsatı yakalıyor.

Kodu gir, aracını indirimli kirala

OtoPriz kullanıcıları, şarj işleminin ardından faturalarında yer alan kodu, Yolcu360 web sitesi üzerinden kiralama işlemi esnasında girerek yurt içi araç kiralamalarında %10, yurt dışı araç kiralamalarında ise %15’lik indirim şansı elde ediyor. Ayrıca, kampanya kodu kullanıcılara birden fazla rezervasyon imkanı da sunuyor.