Arçelik 4'üncü kez 'Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Şirketi' arasına girdi

Corporate Knights’ın 20’nci kez yayınladığı “Global 100” listesine art arda dördüncü kez girme başarısını gösteren Arçelik, dünya genelinde 60’ıncı, Türkiye'de 1’inci, Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi'nde 1’inci, Dayanıklı Tüketim Sektörü’nde ise 10. sırada yer aldı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Sürdürülebilirlik alanında tanınmış bir medya ve araştırma şirketi olan Corporate Knights’ın hazırladığı “Global 100" sıralamasında 4’üncü kez yer almamız gezegenimizi korumak için doğru yolda ilerlediğimiz mesajını verirken hedeflerimize ulaşmak konusunda da bizi motive ediyor" dedi.

Arçelik, Toronto merkezli sürdürülebilirlik alanında çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından bu yıl 20’ncisi hazırlanan, “Global 100 Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Şirketi” listesinde 4'üncü kez yer aldı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’’ vizyonumuzla sektörümüzde değişime öncülük ederek gezegeni korumak, yaşamı ve

işimizi iyileştirmek üzere çalışıyoruz. 2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarımızda net sıfır emisyona ulaşma hedefi ile üretim ve ar-ge başta olmak üzere tüm süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya, yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü artırmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında tanınmış bir medya ve araştırma şirketi olan Corporate Knights’ın hazırladığı “Global 100" sıralamasında 4’üncü kez yer almamız gezegenimizi korumak için doğru yolda ilerlediğimiz mesajını verirken hedeflerimize ulaşmak konusunda da bizi motive ediyor” dedi.

Diğer küresel sürdürülebilirlik hedeflerinin yanı sıra yenilenebilir enerji dönüşümü konusunda da önemli adımlar attıklarını vurgulayan Arçelik CEO’su Bulgurlu, şunları söyledi:

“Türkiye’de Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Bolu ve Manisa işletmelerinde; ayrıca Tayland, Güney Afrika, Romanya ve Pakistan’daki üretim tesislerinde devreye aldığımız güneş santralleri ile GES kurulu gücümüzü 20,3 MW’a çıkardık. Arçelik işletmelerinde kurulu bu güneş enerjisi santralleri ile yıllık 24 milyon kWh’lik elektrik üretimi gerçekleştirirken 11.014 ton CO 2 e sera gazı emisyonunu önleyeceğiz. Ayrıca, Aksaray, Kayseri ve Nevşehir bölgelerindeki marjinal tarım arazilerine toplam 55 MW kurulugücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurmayı hedefliyoruz. Toplam 59,6 hektarlık alanda yaklaşık 100 bin adet güneş panelinden oluşacak santrallerde, yıllık 93 milyon kWh elektrik üretimi hedefliyoruz. Solar enerji yol haritamız kapsamında, Türkiye’de kuracağımız arazi ve çatı güneş enerji santralleri ile Türkiye işletmelerimizin elektrik tüketimlerinin %61’ini bu santrallerden karşılayacağız. 2030 yılına kadar globaldeki tüm üretim tesislerimizin yeşil elektrik kullanım oranını %100’e çıkarmayı hedefliyoruz”