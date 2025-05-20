Arçelik'ten Imperium Barista® Espresso makinesi ile evde profesyonel kahve keyfi

Arçelik, tüketicilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı ürün ve çözümlerle hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Kahve kültürünün evlerde daha fazla yer edinmesinihedefleyen Arçelik, Imperium Barista® Espresso Makinesi ile kullanıcılarına ekonomik ve profesyonel kahve keyfi yaşatırken,“Dilediğin Kahve, Dilediğin Kahve Fiyatına” sloganıyla kahve tutkunlarına günde yalnızca bir kahve fiyatına6 aydaImperium Barista® kahve makinesine sahip olma avantajı sağlıyor. 7 ay taksitle ödeme imkânının da sunulduğu kampanya dahilindeArçelik, kaliteli kahve deneyimini herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Espresso makinelerine olan talep artarak sıcak içecek kategorisinde en yüksek cirosal büyüklüğe erişti

Türkiye’de kahve tüketimi hızla artıyor. Son yıllarda kahve kültürünün gelişmesiyle birlikte, özellikle espresso bazlı sütlü kahveler, filtre kahve ve coldbrew gibi içeceklere olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu değişim sayesinde kahve makineleri pazarı da hızlı bir büyüme kaydediyor. 2024 yılında toplam kahve makinesi pazarı, bir önceki yıla göre %16 büyüyerek 3,87 milyon adede, cirosal olarak da %87 büyüyerek 14,8 milyar TL’lik bir hacme ulaştı. Özellikle üst segment espresso makinelerine olan talep artarak sıcak içecek kategorisinde en yüksek cirosal büyüklüğe erişti. Espresso makinesi pazarı, 2023 yılına göre %47 büyüyerek 500 bin adede, cirosal olarak da %112 büyüyerek 8 milyar TL’lik bir hacme ulaştı. Espresso makineleri artık sadece bir kahve hazırlama aracı değil, kahveseverlerin evlerinde profesyonel kahve deneyimi yaşamalarını sağlayan bir unsur haline geldi.

"Imperium Barista® kahve makinesini herkes için erişilebilir hale getirdik"

Kahveseverlere evde kaliteli kahve keyfi yaşatmayı ve kahve kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Bugün kahve, sadece bir içecek olmanın ötesine geçerek, bir yaşam tarzı haline geldi. Artık sadece kahve dükkanlarında tüketilen bir içecek olmaktan çıkıp, evlerde de en az dışarıdaki kadar keyifle içiliyor. Gelişen teknolojiyle birlikte, tüketiciler evlerinde farklı kahve seçenekleriyle kendilerine ve misafirlerine özel lezzetler hazırlayabiliyor. Artık her zevke hitap eden kahve makineleri, insanların kahve keyfini daha erişilebilir kılıyor.Arçelik olarak, değişen eğilimleri ve trendleri yakından takip ediyor, tüketicilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Kahve tutkunlarının bu ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Imperium Barista® kampanyamızı başlattık.Evlerde profesyonel kahve keyfi sunma amacımız doğrultusunda, tüketicilerimize yüksek kaliteli bir kahve deneyimi sunmak için Imperium Barista® kahve makinesini herkes için erişilebilir hale getirdik. Böylelikle kahve kültürünü yaygınlaştırmayı ve evde kaliteli kahve keyfini herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Hızla büyüyen bu pazarın dinamiklerine ayak uydurarak tüketicilerimize ulaşılabilir ve yenilikçi çözümler sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Arçelik’in geliştirdiği espresso makineleri, latte, flatwhite ve cappuccino gibi kahve çeşitlerini hazırlayarak modern yaşamın temposuna uyum sağlarken, kahve tutkunlarına barista kalitesinde kahve keyfi sunuyor. Yeni nesil makineler, kullanıcı dostu arayüzler, farklı kahve türlerini hazırlama seçenekleri ve enerji verimliliği gibi özelliklerle öne çıkıyor.Arçelik, kahve makinelerini sadece bir mutfak gereci olarak değil, bir ritüelin ve yaşam tarzının parçası olarak konumlandırıyor.