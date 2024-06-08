Arsa yatırımları yükselen değer olmayı sürdürüyor

Arsago, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta gelişmekte olan pazarlara odaklanırken, Kıbrıs Geçitkale ve Tatlısu gibi bölgelerdeki projelerde yüzde 532'ye varan değer artışlarıyla yatırımcılara hem kısa hem de uzun vadeli karlı çıkış yolları sunuyor.

Gayrimenkul sektöründeki tüm dalgalanmalara karşı arsanın her gün daha da yükselen bir yatırım aracı olduğunu belirten Arsago Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Gazi Koçak, “Arsago olarak, yatırımcılarımıza güvenilir yüksek getiriler ve yaşam imkanı sağlama misyonunu benimsedik. İstanbul ve Çanakkale projelerinde son beş yılda %800 ile %2000 arasında değer artışı sağlandı. Bu başarı, yatırımcılarımız için önemli kazançlar anlamına geliyor. Sektördeki geniş bilgi birikimimiz ve stratejik yaklaşımlarımız sayesinde, yerli ve yabancı yatırımcılar için değerli bir yatırım kaynağı haline geldik” diye konuştu.

Kıbrıs’ta devam eden projelerin de aynı başarı ile yatırımcıları mutlu ettiğine dikkat çeken Koçak, yeni pazarlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Kıbrıs projelerimiz, yatırımcılarımıza sadece arsa satın alma fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda değerli gayrimenkul yatırımı yapma şansı da veriyor. Özellikle Geçitkale Oasis 3 projesi, 1+1 daire garantisi ile dikkat çekiyor. Bu proje, 2030 yılına kadar uzanan bir yatırım vaadiyle, yatırımcılara uzun vadeli ve güvenilir bir kazanç sunuyor. İlk iki etapta 125 adet garantili daire arsası sunulmuş olup, tapuları başarıyla teslim edildi. Bu projeler, Kıbrıs'ın yükselen pazar değerini ve bölgedeki gayrimenkul yatırımlarının gelecekteki potansiyelini göstermektedir. Kıbrıs'ta yatırım yapmak, yüksek getiri potansiyeli ve stratejik lokasyon avantajlarıyla, yatırımcılarımız için oldukça cazip bir seçenek olmaya devam edecek.”

Yeni Hedef Dubai ve Montenegro

Arsago'nun hedeflenin sadece Türkiye ve Kıbrıs'ta değil, global çapta güvenilir bir marka olarak yatırım imkanları sağlamak olduğuna dikkat çeken Cüneyt Gazi Koçak, “Arsago’nun vizyonu, uluslararası arenada Türkiye'nin güvenilir iş yapısını temsil eden bir marka olmak üzerine kurulu. Arsago, müşterilerine yalnızca arsa satışı sunmakla kalmayıp, onları güçlü bir yatırım ekosisteminin parçası haline getirerek bir yatırım felsefesi sunmayı hedefliyor. Yatırım yapma ve değer yaratma konusunda global bir sembol olmayı amaçlayarak, Türkiye'den dünyaya yeni bir yatırım kültürü yaymayı planlıyoruz. Bu kapsamda, Montenegro ve Dubai gibi yeni pazarlara giriş yapmak ve Kıbrıs'ta daha fazla büyümek gibi planlar da bulunuyor” dedi.