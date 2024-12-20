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Arvento araç kiralama sektöründeki yeni döneme hazır

Geliştirdiği araç takip sistemiyle Türkiye’de ve dünyada önemli bir yer edinen Arvento, 30 Kasım2024 tarihi itibarıyla araç kiralama sektöründe zorunlu hale gelen GPS cihazı ve veri saklama düzenlemelerine yönelik güvenilir çözümler sunuyor.

Haber Merkezi
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Arvento araç kiralama sektöründeki yeni döneme hazır
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30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun Ek 3. Maddesi, araç kiralama sektörüne yönelik önemlideğişiklikleri beraberinde getiriyor. Yeni düzenleme, kiralık kara vedeniz araçlarında GPS cihazı bulundurulması ve araç konum bilgilerinin 3 yıl süreyle saklanmasınızorunlu hale getiriyor.

Kiralık araçların takip edilmesi ve konum bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanmasıfirmalarındenetimini kolaylaştırırken, sektörde şeffaflık ve güveni artıran bir adım olarak dikkat çekiyor.

Arvento, yeni düzenlemelerle araç kiralama sektörünün yanında!

Yeni düzenlemeye uyum sağlamak isteyen araç kiralama firmaları için Arvento’nun, güçlü ve güvenilir çözümler sunduğunu belirten Arvento Türkiye Satış DirektörüArda Ardıç, “Bugün, saniyede 10.000 data işlediğimiz Türkiye’nin en büyük veri işleme kapasitelerinden birine sahip bilgi işlem ve teknik altyapımız ile müşterilerimize hizmet veriyoruz.  Arvento olarak,yeni yasal düzenlemeye uygun ürün paketlerimizi hazırladık. 19 yıldır Türkiye’deki pazar lideri konumumuz, güçlü data merkezi ve bilgi işlem altyapımız, Türkiye’de ve 20’ye yakın ülkede on binlerce müşteri ve yüz binlerce araç referansımız, yaygın bayi kanalımız, güvenilirliğimiz ve Türkiye genelinde 81 ildeki yaygın teknik servis ağımız ile araç kiralama firmalarının yasal gerekliliklere hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına destek olacağız.” dedi.

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