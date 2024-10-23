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ASELSAN ve Baykar'dan 95 milyon dolarlık satış anlaşması

ASELSAN ile Baykar arasında toplam tutarı 95,1 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalandı.

Haber Merkezi
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ASELSAN ve Baykar'dan 95 milyon dolarlık satış anlaşması
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ASELSAN ve Baykar arasında toplam değeri 95,1 milyon dolar olan satış anlaşmaları imzalandı.

KAP'a bildirildi

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ASELSAN ve Baykar arasında, 87 milyon 839 bin 218 doları Asya ve Afrika'daki son kullanıcıları için dost-düşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik olmak üzere toplam tutarı 95 milyon 116 bin 802 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır."

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