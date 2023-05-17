ASELSAN’dan radar sistemlerine yönelik yeni sözleşme

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile radar sistemlerine yönelik yeni sözleşme imzaladı. Konuya ilişkin ASELSAN’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Sabit Erken İhbar Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 500 milyon 801 bin 109 TL ve 27 milyon 29 bin 473 dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026-2027 yılları arasında gerçekleşecektir.” ifadelerine yer verildi.