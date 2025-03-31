Aston Martin mali krizde: Formula 1 hisseleri satılacak, iş gücü azaltılacak

Aston Martin, artan zararlarla başa çıkmaya çalışıyor. Lüks otomobil üreticisi başkanı Lawrence Stroll’un yatırımı ve sahibi olduğu Formula 1 takımındaki hissesinin satışıyla 125 milyon sterlinden (yaklaşık 161,9 milyon dolar) fazla fon sağlayacak.

James Bond filmleriyle özdeşleşen otomobil markasının hisseleri, pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 5,7 yükselerek 69 peniye ulaştı.

Süregelen zorluklar ve yeni sermaye girişi

Tedarik zinciri sorunları, teslimat gecikmeleri ve Çin'deki düşük talep, son yıllarda Aston Martin’i zor durumda bıraktı. 2020'de Lawrence Stroll'un yönetimi devralmasından bu yana şirket, 6 kez sermaye artırımı yapmak ve iş gücünün yüzde 5'ini azaltmak zorunda kaldı.

Şimdiye kadar Aston Martin’e yaklaşık 600 milyon sterlin yatırım yapan Stroll’un Yew Tree Konsorsiyumu, 75 milyon hisseyi 70 peni fiyatla satın alarak şirkete 52,5 milyon sterlin daha yatırım yapacak.

Cuma günkü kapanış fiyatına kıyasla yüzde 7 primli olarak belirlenen yatırımın, “hissedarları büyük ölçüde rahatlatacağını” belirten Stroll, yapılan anlaşmanın ardından şirketteki payını yüzde 27,7'den yaklaşık yüzde 33'e çıkaracak.

Hisse artışı ve satış planları

Aston Martin, Yew Tree Konsorsiyumu’nun hisse oranını yüzde 35’e kadar artırmayı düşündüğünü ve yüzde 30’un üzerinde hisseye sahip olan bir şirketin geri kalan hisseleri satın alma teklifi vermesini zorunlu kılan kurala istisna tanınması için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Şirket ayrıca, Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı’ndaki hisselerinin satışından elde edeceği gelirin, yaklaşık 74 milyon sterlin olan mevcut defter değerinin üzerinde bir prim sağlayacağını belirtti.

ABD tarifelerinin etkisi

Aston Martin, ABD’de Trump yönetimi tarafından getirilen tarifelerin potansiyel etkisini değerlendirdiğini ve bu doğrultuda yıllık araç satış hacminde “ılımlı bir büyüme” beklediğini açıkladı. Şirket daha önce bu büyümenin “orta tek haneli yüzde” seviyelerinde olacağını öngörmüştü.