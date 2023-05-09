Aydem Yenilenebilir Enerji, FAVÖK'ü 542 milyon liraya ulaştı

Aydem Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Aydem Yenilenebilir Enerji, ocak-mart konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Buna göre, şirket bu dönemde 541 milyon 978 bin lira FAVÖK elde ederek varlık büyüklüğünü 35 milyar liraya taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, "İlk çeyrekte, toplam 1 milyon 679 bin dolar nominal değerde şirketimizin Eurobond'larını geri alarak, borçluluğumuzu azaltmaya devam ettik. Sene başından bu yana sürdürdüğümüz pay (hisse) geri alımlarımız ise 2 milyon 605 bin 26'ya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Keha, Uşak Hibrit Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve rüzgar kapasite artışı projelerinin bu yılın üretimine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde yağışlar beklentinin altında seyretti ve bu durum üretimimizi olumsuz etkiledi. İlk çeyrek finansal beklentimizin altında kaldı. Nisan ve mayıs aylarında yağan yağmurlar sayesinde enerji üretimimiz toparlandı. Şubat ayında bakanlık kabulünü gerçekleştirdiğimiz ve şirketimizin ilk güneş enerji santrali olan Uşak Hibrit GES ile yıl içerisinde peyderpey devreye alacağımız rüzgar kapasite artışları, kaynak çeşitliliği yatırım stratejimizin parçası olmasının yanında 2023 yılı üretimimize de önemli katkı sağlayacaklar. Katma değer odaklı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz."