Aydın Yatırım Grup, 'Ayrıcalıklı Yaşamı' yeni tanıtım ofisinde anlatacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya merkezli yatırım ve yapı firması Aydın Yatırım Grup, inşaat sektörüne yeni bir soluk getirecek İnventum Projesi'nin satış ve tanıtımının yapıldığı ofisi hizmete açtı. Ofis, Nalçacı Caddesi Kunduracılar Kavşağı'nda yer alıyor. Satış ve tanıtım ofisi, dizaynı, inovatif tanıtım hizmetleri, profesyonel ekibi ile yapı sektöründe standartları yeniden belirliyor.

Projenin detayları deneyim odasında keşfediliyor

Ofisin en çarpıcı özelliği olarak öne çıkan Deneyim Odası, 30 metrekare genişliği ve gelişmiş teknolojileri ile dikkat çekiyor. Bu özel oda, ziyaretçilere projedeki konutları ve sosyal olanakları en detaylı ve etkileyici şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor. 4K çözünürlükte tanıtım videoları ile misafirler, projeyi tüm yönleriyle detaylı bir şekilde görebiliyor.

Ofisteki danışmanlık alanlarının, müşteriye üst düzey hizmet sunmak için özel olarak tasarlandığını belirten yetkililer, alanında uzman danışmanların her müşteriye özel olarak projeye dair her türlü bilgiyi detaylı bir şekilde sunduğunu ifade ediyor. Ayrıca interaktif ekranlar sayesinde, alıcılar projedeki her bir detayın içine adeta girerek, konutların iç mekanlarını, çeşitli dekorasyon seçeneklerini ve sosyal alanları sanal ortamda gezerek akıllarındaki tüm soru işaretlerine cevap bulabiliyor.

Sektördeki standartları aşıyoruz

Aydın Yatırım Grup'un yeni satış ofisi, sektördeki tüm standartları aşarak, modernliğin ve konforun zirvesini temsil ediyor. Satın alma sürecinin her aşamasında, alıcılara en üst düzeyde hizmet ve destek sunuyor. Bu deneyim, Aydın Yatırım Grup'un müşteri memnuniyetine ve yenilikçi hizmet anlayışına verdiği önemin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Bu ayrıcalıklı satış ofisi, sadece konut alım sürecini değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını da yeniden tanımlıyor. Konya'daki bu benzersiz merkez Aydın Yatırım Grup'un sektördeki liderliğini ve modernleşme anlayışını bir kez daha gözler önüne serdiği gibi, aynı zamanda ayrıcalıklı yaşamların da geliştiricisi olduğunu ortaya koyuyor.