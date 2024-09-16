GİFED, 17 ülkeden kadın dernekleri ile ittifak kurdu

İZMİR / EKONOMİ

AWOLE, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri’nde faaliyet gösteren kadın girişimci derneklerini bir araya getirerek, bu bölgelerin ekonomik ve sosyal dinamiklerine uygun stratejiler geliştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, uluslararası ticaret fırsatlarını arttırmak ve yeni pazarlara girişte rehberlik sağlamak da temel amaçlar arasında yer alıyor.

AWOLE’nin iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi ve kadınların ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasını sağlamayı hedeflediklerini belirten GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, bu çerçevede stratejik savunuculuk yoluyla yerel ve uluslararası politikaları etkilemenin ve kadın girişimcilerin haklarını savunmanın ittifakın öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

İttifakın sadece işbirliği fırsatlarını arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel alışverişi teşvik ederek karşılıklı anlayışı geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Eroğlu, “Kültürel zeka ile desteklenen bu işbirliği, sınır ötesi ticaret ve inovasyonun kapılarını aralayarak kadın girişimciler için uluslararası başarıya giden yolda önemli bir adım olacak. Kadın liderlerin küresel ekonomideki gücünü arttırmayı hedefleyen AWOLE’nin, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir rol oynaması planlanıyor” dedi.

AWOLE, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kuzey Makedonya, Romanya, Moldova, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Özbekistan’dan kadın girişimci derneklerini bir araya getiren uluslararası bir platform olarak faaliyet gösterecek.