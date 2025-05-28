Banvit ve KidZania İstanbul’dan çocuklara yönelik sürdürülebilir gıda çalışması

Banvit, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla 2008 yılından bu yana sürdürdüğü Akıllı Çocuk Sofrası projesi kapsamında şekillendirdiği adımlarına bir yenisini daha ekledi. “Akıllı Çocuk Sofrası” projesiyle gıda israfı ve sorumlu tüketim bilinci konularında çocukların farkındalık düzeyini artırmaya odaklanan Banvit, KidZania İstanbul’da Sürdürülebilir Gıda Merkezi ile çocukların dünyasına konuk oluyor.

Banvit Sürdürülebilir Gıda Merkezi ekonomist ve dijital içerik üreticisi Saadet Algan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen bir törenle kapılarını misafirlerine açtı. Algan’a sahnede eğitimci ve yazar Dr. Bahar Eriş eşlik etti. Eriş, konuşmasında çocuklara erken yaşta sürdürülebilirlik bilinci kazandırmanın gerekliliğini vurguladı.

Çocuk uzmanlar iş başında!

Çocuklar, sürdürülebilir gıda alanında bilgi ve rehberlik alacakları bu merkezde adeta gıdanın sürdürülebilirliği için çalışan bir “Sürdürülebilir Gıda Uzmanı” gibi düşünüp hareket etmeye teşvik ediliyor. Yaklaşık 20 dakika süren deneyim sırasında çocuklar, gıda israfını önlemede ilk adım olan mutfaktan başlayarak KidZania İstanbul’daki gıda aktivite alanlarını ellerindeki kontrol listeleriyle ziyaret ediyor. Böylelikle çocuk uzmanlar, ürünlerin doğru saklanmasıyla ilgili farkındalık kazanarak, sürdürülebilir gıdayı ve gıda israfını önleme yollarını eğlenerek öğreniyorlar.

"Hedefimiz sürdürülebilir gıda bilincini çocuklara eğlenerek aşılamak"

Banvit BRF CMO’su Gökçe Uysal Kürer, projeye yönelik şunları söyledi: “Sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün temel bir unsuru olarak konumlandırıyor; bu sorumluluklarımızın bilinciyle stratejik adımlar atıyoruz. Çevresel etkilerimizi azaltmak ve geri dönüşüm süreçlerini etkin biçimde yönetmek gibi alanlarda somut uygulamalar geliştiriyoruz. Erken yaşta kazanılan farkındalığın, bireylerin doğaya, topluma ve kendilerine karşı daha duyarlı bir tutum geliştirmelerini destekleyeceği inancıyla, 2008 yılında Akıllı Çocuk Sofrası projesini hayata geçirmiştik. Bilinçli gıda tüketim alışkanlığını kazandırmak için başlattığımız proje ile çok büyük ve kıymetli bir amacımız var; gıda israfını azaltmak. Sürdürülebilir Gıda Merkezi tam da bu amacımıza hizmet eden, çocuklarda sürdürülebilirlik bilincinin erken yaşlarda gelişmesini amaçlayan önemli bir girişim... Burada, çocuklara sürdürülebilir gıda kavramını interaktif ve uygulamalı yöntemlerle aktararak, merak ettikleri sorulara yanıt bulmalarını sağlıyoruz. Herkesin ilgiyle katılım göstereceğine inandığımız bu özel deneyim alanını ziyaretçileriyle buluşturmaktan memnun ve gururluyuz.”

"Hem çocukları hem de aileleri bilinçlendireceğiz"

KidZania İstanbul Genel Müdürü Ebru Timur, Banvit ile yaptıkları yeni iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “KidZania İstanbul, çocukların farklı meslekleri deneyimlerken, eğlenmelerini, öğrenmelerini ve kendilerini keşfetmelerini sağlıyor. Sürdürülebilirlik, günümüzün en önemli konularından biri. 7 yaş üstü çocuklara “Dünyanın bu halinden kim sorumlu” diye sorulduğunda “Hepimiz” diye cevap veriyorlar ve “Birlikte çalışırsak dünyayı kurtarabiliriz” diye ekliyorlar. Banvit ile kurduğumuz amaç ortaklığının bugünün umut dolu çocuklarında sürdürülebilirlik konusunda fark yaratacağına inanıyorum” dedi.