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Bence Arsa’da geleceğin temeli atıldı

Konut piyasasında artan maliyetler ve arz sıkıntısı, yatırımcıları planlı ve erişilebilir arsa projelerine yönlendiriyor. 1,4 milyon metrekarelik büyüklüğü, onaylı villa imarıyla dikkat çeken Bence Arsa; Ege’nin kalbinde, yalnızca bugüne değil, yarına da kazandıran bir yatırım modeli sunuyor. Temeli atılan proje, Söke’yi gayrimenkulde yeni bir merkez haline getirirken, yatırımcılar için sürdürülebilir ve somut bir gelecek vizyonu ortaya koyuyor.

Haber Merkezi
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Bence Arsa’da geleceğin temeli atıldı
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Kuşadası’na 15 dakika, Aydın şehir merkezine 30 dakika uzaklıkta konumlanan ve Sugözü Kalesi'nin eteklerinde yer alan proje, 1 milyon 400 bin metrekarelik büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Villa imarlı, tapulu arsalar hem yaşam hem de yatırım için sürdürülebilir ve erişilebilir bir alternatif sunuyor.Bölgenin doğası, tarihi ve yatırım potansiyelini bir araya getiren projede, daha önce satışa sunulan ilk etabın %90’ı kısa sürede tamamlandı. Yeni etapta ise planlı yapılaşma, yatay mimari ve doğayla iç içe bir yaşam vaadiyle çalışmalar devam ediyor

"Bölgeyi değerli kılan yalnızca fiziki konumu değil; orada geliştirilen vizyondur"

Arsa ve toprak yatırımının geleceğe bırakılacak en güzel miras olduğuna dikkat çeken, Bence Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Nur Akay, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün burada yalnızca bir inşaatın değil; umutlarımızın, planlarımızın ve yarınlara duyduğumuz güvenin temelini atıyoruz. Yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekarelik, yani 200 futbol sahası büyüklüğündeki bu eşsiz arazide; sadece arsa değil, aynı zamanda bir yaşam hayali inşa ediyoruz. Bence Arsa olarak, toprağın yalnızca üzerinde durulan bir zemin değil; doğru değerlendirildiğinde, gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olduğuna inanıyoruz.

Gayrimenkul sektörü bize gösterdi ki bir bölgeyi değerli kılan yalnızca fiziki konumu değil; orada geliştirilen vizyondur. Söke’yi sadece yatırım yapılacak bir alan değil, aynı zamanda yeni dostlukların, komşulukların ve hikâyelerin doğacağı bir yaşam alanı olarak görüyoruz. Bugün attığımız bu temel, yalnızca yeni yapılar için değil; geleceğe dair ortak inancımızın bir sembolü. Bu proje ile insanlara sadece tapu değil, hayal ettikleri geleceği de teslim ediyoruz. Ve biliyoruz ki bugün yapılan bir arsa yatırımı, yarının büyük kazancına dönüşebilir.

Bölgenin gelişimine katkı sağlayacak olan Bence Arsa projesi; sağlam zemin yapısı, planlı altyapı, yeşil alanlarla çevrili konumu ve ulaşılabilir lokasyonuyla, Ege Bölgesi’nin yatırım rotasında öne çıkan projelerden biri olmayı sürdürüyor.

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